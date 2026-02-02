كيف يمكن للأحذية أن تؤثر على نشاط الدماغ والانتباه؟

لم تعد الأحذية الرياضية تَعِدُ فقط بالراحة أو تحسين الأداء البدني، بل باتت بعض العلامات التجارية تزعم قدرتها على تنشيط الدماغ وتعزيز التركيز الذهني، من خلال تحفيز باطن القدمين، وتعرض شركات مثل “نايكي” و“نابوسو” أحذية ونعالًا وجوارب مصممة خصيصًا لتحفيز الجهاز العصبي، في محاولة لربط صحة القدمين بالأداء الذهني.

وتبدو الفكرة مغرية، لا سيما أن باطن القدمين يضم عددًا كبيرًا من المستقبلات الحسية، لكن هل يعني تحفيز هذه المنطقة فعلًا تحسين التركيز؟

يوضح الدكتور أتوم ساركار، أخصائي جراحة الأعصاب بجامعة دريكسل، أن الصورة العلمية أكثر تعقيدًا مما توحي به الحملات الدعائية، وأن الأدلة العصبية المتوفرة لا تدعم هذه الادعاءات بالشكل المروج له، بحسب ستادي فايندز".

العلاقة بين القدم والدماغ

تحتوي القدمان على آلاف المستقبلات الميكانيكية التي تستجيب للضغط والاهتزاز والحركة. وتنقل هذه الإشارات عبر الأعصاب الطرفية إلى النخاع الشوكي، ثم إلى القشرة الحسية الجسدية في الدماغ، وهي المنطقة المسؤولة عن استقبال الإحساس الجسدي وتمثيل أجزاء الجسم.

وتحتل القدمان مساحة كبيرة في هذه القشرة، نظرًا لدورهما الأساسي في التوازن والحركة والحفاظ على الوضعية. كما يؤثر نوع الحذاء على الإحساس العميق، وهو قدرة الدماغ على إدراك موقع الجسم في الفراغ اعتمادًا على مدخلات العضلات والمفاصل.

وبما أن التوازن والحركة يرتبطان باليقظة والانتباه، فإن أي تغيير في الإشارات الحسية القادمة من القدمين قد ينعكس على شعور الشخص بالثبات أو النشاط. ولهذا يهتم أخصائيو الأعصاب والعلاج الطبيعي باختيار الأحذية المناسبة، خصوصًا لدى من يعانون من اضطرابات التوازن أو مشاكل المشي.

ومع ذلك، فإن تحسين الحركة لا يعني بالضرورة تحسين القدرات الإدراكية.

الأحذية البسيطة وزيادة الإحساس

تسمح الأحذية ذات النعال الرقيقة والمرنة بوصول معلومات حسية أكثر إلى الدماغ مقارنة بالأحذية المبطنة. وقد أظهرت بعض الدراسات أن هذا النوع من الأحذية يزيد وعي الشخص بطريقة وضع قدمه على الأرض، مما قد يساهم في تحسين التوازن أثناء المشي.

لكن زيادة الإحساس ليست دائمًا مفيدة؛ فالدماغ يقوم باستمرار بتصفية المعلومات الحسية والتركيز على ما هو ضروري فقط. وعند التعرض المفاجئ لتحفيز زائد، خاصة لدى غير المعتادين على هذا النوع من الأحذية، قد يتحول الأمر إلى عبء معرفي يشتت الانتباه بدلًا من تعزيزه.

هل تعزز الأحذية التركيز فعلًا؟

يشير الدكتور ساركار إلى أن علم الأعصاب لا يقدم أدلة قوية تدعم فكرة أن الأحذية الحسية تحسن التركيز لدى الأشخاص الأصحاء. فالتحفيز السلبي للقدم، سواء عبر ملمس معين أو تصميمات خاصة للنعال، لم يُثبت أنه يؤدي إلى تحسين واضح في وظائف الانتباه.

وتوجد بعض المؤشرات المحدودة على أن التحفيز الحسي الخفيف قد يكون مفيدًا لفئات معينة، مثل كبار السن أو من يخضعون لإعادة تأهيل عصبي، إلا أن هذه الفوائد تبقى محدودة وتعتمد على السياق والحالة الصحية.

وبالتالي، فإن الشعور بتحفيز حسي أكبر لا يعني بالضرورة أن الدماغ يعمل بكفاءة أعلى أو أن التركيز يتحسن.