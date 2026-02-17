6 أعراض تكشف الإصابة بالسعال القلبي

حذرت الدكتورة الروسية ديليارا إسلاموفا من أن السعال المزمن لا يرتبط بأمراض الجهاز التنفسي، مشيرة إلى أنه يكون في بعض الحالات علامة على مشكلات خطيرة في القلب والأوعية الدموية، وليس مجرد عرض رئوي.

وأوضحت أن السعال الذي يستمر لأكثر من ثمانية أسابيع يكون أحد أعراض قصور القلب، ويُعرف في هذه الحالة بـ"السعال القلبي"، وفقا لموقع "health".

ما هو السعال القلبي؟

أكدت الطبيبة أن السعال القلبي ليس مرضا مستقلا، بل عرض ناتج عن اضطرابات في وظائف القلب، خاصة عند الإصابة بقصور القلب، حين يعجز القلب عن ضخ الدم بكفاءة.

ويؤدي ذلك إلى تراكم الدم في الرئتين، ما يتسبب في تجمع السوائل داخل المسالك الهوائية، ويؤثر على الدورة الدموية وإمداد الجسم بالأكسجين، فيظهر السعال كرد فعل طبيعي للجسم.

أمراض تسبب السعال القلبي

حددت الطبيبة أبرز الأمراض المرتبطة بظهور هذا النوع من السعال، وتشمل:

مرض نقص التروية القلبية.

ارتفاع ضغط الدم الشرياني.

اضطرابات نظم القلب (عدم انتظام ضربات القلب).

أمراض صمامات القلب.

علامات تميز السعال القلبي

رغم تشابه أعراضه مع أمراض أخرى، إلا أن هناك مؤشرات تساعد على التمييز، من بينها:

سعال جاف دون بلغم، ويصاحبه مخاط ممزوج بالدم.

تفاقم السعال عند الاستلقاء خاصة ليلا.

ضيق تنفس يتحسن عند الجلوس

صفير مع الشعور بالاختناق

تورم أوردة الرقبة أو الساقين والبطن

شحوب البشرة وضعف عام

متى يجب زيارة الطبيب؟

شددت الطبيبة على ضرورة عدم تجاهل هذه الأعراض، لأنها تشير إلى مرض خطير في القلب.

وتابعت أن التشخيص الدقيق يتطلب إجراء فحوصات طبية، مثل تخطيط كهربية القلب، تصوير القلب بالموجات فوق الصوتية، والأشعة السينية للصدر، بالإضافة إلى تحاليل الدم.

نصائح للوقاية وتقليل المخاط

اختتمت الطبيبة بالتأكيد على أهمية الالتزام بتعليمات الطبيب واتباع نمط حياة صحي، يشمل مراقبة ضغط الدم بانتظام، وتقليل استهلاك الملح، وممارسة نشاط بدني معتدل، فضلا عن، الاهتمام بصحة القلب.

