يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا السبت، في فعاليات انضمام أول طائرة من طراز "إيرباص A350-900" إلى أسطول شركة مصر للطيران، في خطوة جديدة لدعم وتطوير منظومة النقل الجوي المصرية.

وكان الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، قد أكد أن انضمام الطائرة الجديدة يمثل نقلة نوعية في مسيرة تحديث أسطول مصر للطيران، ويعزز من قدرات الشركة الوطنية على تقديم خدمات متميزة للمسافرين، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الدولة الشاملة لتطوير قطاع الطيران المدني، ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال النقل الجوي.

