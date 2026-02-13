إعلان

إصابة 3 أشخاص في حصيلة أولية لحادث تصادم على طريق "القاهرة - الإسماعيلية"

كتب : محمد شعبان

03:20 م 13/02/2026 تعديل في 04:03 م

تصادم عدة سيارات - أرشيفية

شهد طريق "القاهرة - الإسماعيلية" الصحراوي حادث تصادم استدعى تدخل فرق الإنقاذ التي هرعت إلى الموقع للتعامل مع المصابين ورفع آثار التصادم.

ووقع الحادث في الاتجاه القادم من الإسماعيلية نحو مدينة العاشر من رمضان، إثر تصادم عدة سيارات، قبل أن يتفاقم الموقف بانقلاب سيارة ملاكي في المكان نفسه.

وأسفر الحادث، وفق الحصيلة الأولية، عن إصابة 3 أشخاص نُقلوا إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج اللازم، بينما ظل شخصان عالقين داخل سيارة ملاكي، في وقت تواصل فيه قوات الحماية المدنية والإنقاذ البري جهودها لاستخراجهما ونقلهما إلى المستشفى.

تصادم جماعي حادث تصادم الإسماعيلية الطريق الصحراوي العاشرة من رمضان

