كنز صحي لا يخطر على بالك.. فوائد القرنبيط

كتب : نرمين ضيف الله

05:00 ص 24/01/2026

القرنبيط

القرنبيط ليس مجرد خضار أبيض بسيط، بل يحتوي على عناصر غذائيّة قوية تدعم جسمك بطرق متعددة صحياً.

غني بالعناصر الغذائية الأساسية

بحسب "healthline"، فإن القرنبيط يحتوي على نسب جيدة من الفيتامينات والمعادن مهمّة للجسم مع سعرات حرارية قليلة، مثل فيتامين C، وK، وحمض الفوليك، والألياف.

هذا يجعله غذاءً مفيداً للدعم العام للصحة دون زيادة كبيرة في السعرات.

تعزيز الهضم وصحة الأمعاء

الألياف في القرنبيط تساعد في تحسين حركة الأمعاء وتقليل خطر الإمساك، كما تغذّي بكتيريا الأمعاء المفيدة، ما يدعم صحة الجهاز الهضمي ويقلّل الالتهابات.

دعم المناعة بفيتامين C

فيتامين C الموجود في القرنبيط يعزز دفاعات الجسم الطبيعية ضد الأمراض، لأنّه يساهم في إنتاج خلايا المناعة ومكافحة الجذور الحرّة الضارة.

يحافظ على صحّة القلب

الألياف ومضادات الأكسدة في القرنبيط تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار وتحسين صحّة الأوعية الدمويّة، مما يقلّل من احتمالات الإصابة بأمراض القلب.

يساعد في التحكم في الوزن

بسبب محتواه المنخفض من السعرات وارتفاع نسبة الألياف، يمنح القرنبيط شعوراً بالشبع لفترة أطول، ما يدعم فقدان الوزن أو الحفاظ على وزن صحي.

مركبات مضادّة للسرطان

يحتوي القرنبيط على مركبات مثل السولفورافان التي تظهر في الدراسات الأولية قدرتها على إبطاء نمو الخلايا غير الطبيعية وتقليل الإجهاد التأكسدي.

داعم لصحة الدماغ

مادة الكولين الموجودة في القرنبيط تلعب دوراً في وظائف الدماغ مثل الذاكرة وتنظيم المزاج، وهي عنصر غذائي لا يحصل عليه الكثيرون بكفاية من الطعام.

القرنبيط فوائد القرنبيط القلب

