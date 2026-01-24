الفلفل الألوان من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، ما يجعله من الخيارات الصحية التي ينصح بها خبراء التغذية.

فوائد الفلفل الألوان وفق "Healthlin".

1- تعزيز صحة الجهاز المناعي

يحتوي الفلفل الألوان، خاصة الأحمر، على نسب مرتفعة من فيتامين C، الذي يلعب دورًا أساسيًا في تقوية جهاز المناعة، ومساعدة الجسم على مقاومة العدوى، بالإضافة إلى دوره في تسريع التئام الجروح.

2- دعم صحة القلب والأوعية الدموية

الفلفل الألوان غني بمضادات الأكسدة مثل الكاروتينويدات والفلافونويدات، التي تساعد على تقليل الالتهابات وتحسين صحة الأوعية الدموية، كما تساهم في خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

3- تحسين صحة العين

يحتوي الفلفل الألوان على مركبات مثل اللوتين والزياكسانثين، وهي عناصر مهمة للحفاظ على صحة العين وحمايتها من الإجهاد البصري وتقليل خطر الإصابة بأمراض العين المرتبطة بالتقدم في العمر، وفقًا لموقع Medical News Today.

4- دعم صحة الجلد ومكافحة الشيخوخة

يساعد فيتامين C ومضادات الأكسدة الموجودة في الفلفل الألوان على تعزيز إنتاج الكولاجين في الجلد، ما يساهم في الحفاظ على نضارة البشرة وتأخير ظهور علامات الشيخوخة، إلى جانب حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.