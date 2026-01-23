قبل فوات الآوان.. احذر الاستماع إلى الأغاني والموسيقى بتلك الطريقة

حذر الدكتور فلاديمير زايتسيف، أخصائي أمراض الأنف والأذن والحنجرة، من أن الاستماع الطويل للموسيقى والأغاني عبر سماعات الرأس بصوت مرتفع قد يؤدي إلى فقدان سمع دائم وزيادة خطر الإصابة بـ "فقدان السمع الحسي العصبي".

ووفقا لموقع pravda.ru، أوضح زايتسيف أن جهاز السمع البشري مخصص للاستماع ضمن نطاق صوتي محدود، وأن تجاوز هذا النطاق يضر بالخلايا الحسية في الأذن الداخلية، وهي خلايا لا تتجدد، مما يجعل الضرر غير قابل للإصلاح.

وأكد أن الشباب والمراهقين معرضون للخطر أكثر، بسبب تعرضهم المستمر لموسيقى صاخبة لفترات طويلة.

ونصح الطبيب بالاستماع بصوت معتدل ولمدة لا تزيد عن ساعة يوميا، مع استخدام سماعات رأس مريحة وذات عزل صوتي جيد.

وأضاف أن الاستماع عبر مكبرات الصوت أو سماعات تعمل بخاصية إلغاء الضوضاء يقلل الحاجة لرفع مستوى الصوت.

وأوصى بالجلسات القصيرة من الموسيقى بمستوى صوت معتدل، مثل 30 دقيقة مرتين يوميا، لتجنب التهاب العصب السمعي وطنين الأذن.

وأكد زايتسيف أن الالتزام بقواعد الاستماع البسيطة والاعتدال في الصوت والمدة، هو المفتاح للحفاظ على السمع لسنوات طويلة.