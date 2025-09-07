كيف يؤثر طول القامة على صحة الإنسان؟

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون بريطانيون أن طول القامة قد يؤثر على احتمالية الإصابة ببعض الأمراض.

وأشارت الدراسة أن كل زيادة بمقدار 6.5 سنتيمتر في الطول تقلل من خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي بنسبة 13%، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأظهرت أبحاث أخرى أن طوال القامة أكثر عرضة للإصابة بـ الرجفان الأذيني (اضطراب في نظم القلب).

لذا إذا شعرت بتعب غير مبرر وضيق في التنفس وسعال وألم في الصدر يمتد إلى الذراعين أو الفك، يجب استشارة الطبيب فورا.

واظهرت دراسة نشرت في The Lancet Oncology أن طوال القامة هم أكثر عرضة للإصابة بسرطانات الثدي والقولون والميلانوما، وذلك نتيجة ارتفاع عوامل النمو وعدد الخلايا الأكبر، ولكن الأشخاص قصار القامة هم أقل عرضة لسرطان المبيض لدى النساء والبروستاتا لدى الرجال.

لذا فإن فقدان وزن غير مبرر وظهور كتل ونزيف غير طبيعي والتعب المزمن، أو تغير في الشامات والسعال المستمر، كلها أعراض تستدعي الذهاب للطبيب فورا.

وكشفت دراسة نشرت في British Journal of Psychiatry أن الرجال الذين يقل طولهم عن 165 سم أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 50% مقارنة بمن يزيد طولهم عن 173 سم، ويُرجح أن حجم الدماغ الأكبر لدى الطوال يوفر قدرة أفضل على مقاومة التدهور العصبي.

وأشارت دراسة أخرى نشرت في Diabetologia أن كل 10 سم زيادة في الطول تقلل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة 41% عند الرجال و33% عند النساء، بفضل خصائص أيضية أفضل وتوزيع صحي للدهون، خاصة في الكبد.

والعطش الشديد، والتبول المتكرر، وفقدان وزن غير مبرر أو تعب مستمر، جميعها علامات تستدعي فحص السكر في الدم.

ووجدت دراسة نشرت في Nature Communications أن الرجال الأقصر أكثر عرضة للصلع الوراثي، بسبب عوامل هرمونية أثناء النمو.

وإذا كان التساقط سريعاً، على شكل بقع، أو مترافقاً مع حكة أو التهاب، فقد يشير ذلك إلى أمراض مناعية أو فطرية.

والقامة الطويلة قد تفرض ضغطاً إضافياً على العمود الفقري، ما يزيد من احتمالات آلام أسفل الظهر والانزلاق الغضروفي.

أبحاث في BMJ وArthritis Care & Research كشفت أن النساء الأطول عرضة أكثر لهذه الآلام، وأن طوال القامة يلجؤون للجراحة بشكل أكبر. ومن العلامات التي تستدعي استشارة طبيب، الألم الممتد للساقين، الخدر أو الضعف يشير لاحتمال انزلاق غضروفي أو ضيق في العمود الفقري.

