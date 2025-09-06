3 مشروبات طبيعية تقوي ذاكرتك وتحافظ على صفاء ذهنك

بعض المشروبات اليومية مفيدة للذاكرة، بألوانها ونكهاتها،تدعم العقل وتقوي الذاكرة.

في التقرير التالي، نكشف عن أبرز 3 مشروبات يُمكن أن تصبح صديقة للعقل وفق "EatingWell".

الشاي الأخضر (Green Tea)

الشاي الأخضر ليس مجرد مشروب صباحي؛ فهو يجمع بين الكافيين اللطيف ومركب L-theanine المريح للعقل.

هذا الثنائي يرفع مستويات التركيز ويُحسّن أداء الذاكرة العاملة، كما قد يُبطئ تطوّر أمراض مثل الخرف والشيخوخة المعرفية.

عصير البنجر (Beetroot Juice)

البنجر غني بالنترات الطبيعية التي توسع الأوعية الدموية، مما يعزز تدفق الدم المُحمل بالأكسجين إلى الدماغ.

عصير التوت الأزرق (Berry Juice)

التوت الأزرق غني بمضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين التي تدعم التواصل بين خلايا الدماغ وتحفز الذاكرة قصيرة وطويلة الأمد.

كما يسهم في تقليل الالتهاب وتعزيز الأداء المعرفي العام.