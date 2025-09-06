احرصي عليها.. 5 فوائد لتناول مشروب الحلبة على صحة الجسم

كتبت- نرمين ضيف الله:

مشروب الحلبة، ذلك الإكسير الدافئ الشائع في العديد من المنازل، يمتاز بفوائد صحية رائعة قد تفوق توقعاتك.

إنه مشروب غني بالنكهات والتقاليد الصحية، ويُستخدم لعلاج وتنشيط الجسم بصمت وفاعلية.

في التقرير التالي، نستعرض فوائد الحلبة وفق "WebMD".

دعم إنتاج حليب الأم

شرب الحلبة يعزز إنتاج الحليب عند الأمهات المرضعات حيث وصل إنتاج الحليب إلى ضعف.

تنظيم مستوى السكر في الدم

الحلبة إلى المشروبات الحارة أو الطعام يقلل من مستوى السكر في الدم ويحسن تجاوب الأنسولين، وهي نتيجة واعدة لمرضى السكري أو من يسعى للتحكم في السكر.

تخفيف آلام الدورة الشهرية والتوازن الهرموني

الحلبة أو تناول مكملات البذور قد يُقلص مدة الألم الشهري ويُقلل الحاجة للأدوية، كما يساعد في توازن الهرمونات وتخفيف الهبات الساخنة بعد انقطاع الطمث.

تعزيز الخصوبة عند بعض الرجال

في دراسات أجريت بأستراليا، لاحظ بعض الرجال الذين تناولوا مستخلص الحلبة لمدة ستة أسابيع ارتفاعًا في مستويات التستوستيرون وتحسّنًا في الأداء الجنسي.

خفض الدهون ومستوى السكر الكلي والطاقة

الحلبة تساهم في خفض مستويات السكر، تقليل الدهون، وتحسين مؤشر كتلة الجسم عند مرضى السكري من النوع الثاني عند تناول ما بين 5 إلى 25 جرامًا يوميًا.

كما تساعد في مقاومة الأنسولين وتحسن استجابة الجسم له.