لن تتخيل.. 5 فوائد مذهلة لأوراق الكرنب الخضراء على صحة الجسم

كتبت- نرمين ضيف الله:

الكرنب الأخضر يكون خيار ضمن السلطات، لكنه في الواقع غني بفوائد صحية تتخطى ما تتوقعه بكثير.

في التقرير التالي نوضح فوائد أوراق الكرنب على صحة الجسم وفق "WebMD"، "Healthline".

كثافة غذائية فائقة ومنخفضة السعرات

أوراق الكرنب من أكثر الخضروات التي تجمع بين كثافة العناصر الغذائية وانخفاض السعرات.

كوب واحد فقط يحتوي على مزيج غني من فيتامينات A، C، K، مع المعادن الأساسية والألياف، بينما تحتوي على سعرات حرارية قليلة جدًا

تعزيز صحة العيون والوقاية من التقدم في السن

الكرنب مصدرًا ممتازًا لفيتامين A والكاروتينويدات مثل اللوتين والزياكسانثين، التي تُدعم صحة العين وتقلّل من خطر الإصابة بأمراض مثل تنكّس البقعة والماء الأبيض.

دعم صحة القلب وخفض الكوليسترول وضغط الدم

يحتوي الكرنب على عناصر غذائية مهمة مثل البوتاسيوم، الألياف، والفولات؛ التي تساهم في تحسين صحة القلب.

وقد وُجد أن استهلاكه بما في ذلك على شكل مسحوق ليلي يساعد في خفض الكوليسترول الضار وضغط الدم ومستويات السكر في الدم.

تقوية العظام بفضل فيتامين K وحقنها بالكالسيوم

وظيفة فيتامين K لا تقتصر على تخثّر الدم فحسب، بل تمتد إلى دعم صحة العظام من خلال مساعدة الجسم على امتصاص الكالسيوم.

الكرنب غني جدًا بهذا الفيتامين، مما يجعله حليفًا في الوقاية من هشاشة العظام.

مضادات أكسدة قوية ومركبات محاربة للسرطان

يضم الكرنب مجموعة رائعة من مضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات والبوليفينولات، إلى جانب مركبات مثل السلفورافان والإندول-3-كاربينول التي ترتبط بالوقاية من السرطان وتهدئة الالتهاب.