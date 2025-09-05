استخدام الهاتف الذكي في الحمّام يزيد خطر الإصابة بالبواسير.. احذر

حذّر باحثون من عادة تبدو شائعة في عصر الهواتف الذكية، وهي استخدام الهاتف أثناء الجلوس في المرحاض، حيث أظهرت دراسة جديدة أن هذه الممارسة تزيد من خطر الإصابة بالبواسير بنسبة تصل إلى 46%.

ووفقًا لموقع "ستادي فايندز"، أوصت الدراسة بالحد من استخدام الهاتف في الحمّام إلى أقل من 5 دقائق فقط في كل زيارة، بعدما تبين أن طول مدة الجلوس هو العامل الرئيسي في زيادة المخاطر، وليس الإمساك أو الإجهاد كما كان يُعتقد سابقًا.

وأظهرت النتائج أن 37% من مستخدمي الهواتف يجلسون أكثر من 5 دقائق في المرحاض خلال كل زيارة، مقابل 7% فقط من غير المستخدمين.

الدراسة أجراها فريق بقيادة الدكتورة تريشا باسريشا من جامعة هارفارد، وشملت 125 شخصًا خضعوا لفحوصات تنظير القولون الروتينية في عام 2024.

66% من المشاركين أقروا باستخدام الهواتف الذكية أثناء التواجد في المرحاض.

43% منهم ظهرت لديهم أعراض البواسير أثناء الفحص.

مستخدمو الهواتف كانوا أصغر سنًا بمتوسط 55.4 عامًا، مقارنة بـ 62.1 عامًا لغير المستخدمين.

كما تبين أنهم أقل ممارسةً للرياضة مقارنةً بغير المستخدمين.

عادات حمّام غيّرتها التكنولوجيا

الدراسة كشفت كذلك عن تغير جذري في عادات استخدام المرحاض:

93% من المستخدمين قالوا إنهم يستعملون هواتفهم في الحمام مرة أو مرتين على الأقل أسبوعيًا.

55% أقروا بأنهم يستخدمون الهاتف "معظم الوقت" داخل المرحاض.

أكثر الأنشطة شيوعًا كانت قراءة الأخبار (54%)، يليها تصفح مواقع التواصل الاجتماعي (44%)، ثم الألعاب ومشاهدة الفيديوهات.