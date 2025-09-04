إعلان

مكمل نباتي يقوي المناعة ويحارب السرطان

08:30 ص الخميس 04 سبتمبر 2025

السرطان

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة شيكاغو أن الزياكسانثين، وهو كاروتينويد مشتق من النباتات معروف بفوائده في حماية البصر، قد يعمل أيضاً كمركب معزز للمناعة من خلال تعزيز نشاط الخلايا المناعية في مكافحة السرطان.

وحدد الباحثون أن الزياكسانثين مركب يعزز بشكل مباشر نشاط الخلايا التائية CD8+، وهي نوع أساسي من الخلايا المناعية التي تقضي على الخلايا السرطانية، وفقا لـ "مديكال إكسبريس".

يُباع الزياكسانثين كمكمّل غذائي يُصرف بدون وصفة طبية لصحة العين، ويوجد بشكل طبيعي في خضراوات مثل الفلفل البرتقالي والسبانخ والملفوف (الكرنب).

وهذا المكمّل غير مُكلف، ومتوفر على نطاق واسع، وجيد التحمل، والأهم من ذلك، أن مستوى سلامته معروف؛ ما يعني أنه يُمكن اختباره بأمان كعلاج مُكمّل لعلاجات السرطان.

وأدت المكملات الغذائية المحتوية على الزياكسانثين إلى إبطاء نمو الورم.

والأهم من ذلك، عند دمجه مع مثبطات نقاط التفتيش المناعية - وهو نوع من العلاج المناعي الذي أحدث نقلة نوعية في علاج السرطان في السنوات الأخيرة - عزز الزياكسانثين بشكل كبير التأثيرات المضادة للأورام مُقارنةً بالعلاج المناعي وحده.

