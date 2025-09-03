أطباء الجلدية يحذرون: عادة شائعة بعد الرياضة تسبب التهابات وحب الشباب

حذر أطباء الجلدية من تجاهل الاستحمام بعد ممارسة الرياضة، مؤكدين أن هذا الإهمال قد يؤدي إلى التهابات جلدية مؤلمة وظهور حب الشباب، فبينما تُعدّ ممارسة الرياضة عاملاً أساسياً للصحة وطول العمر، فإن العرق والأوساخ والزيوت التي تتراكم على الجلد تشكل بيئة خصبة للبكتيريا إذا لم تُغسل على الفور.

وتوضح الدراسات أن تراكم هذه المواد داخل المسام يحفّز جهاز المناعة على إرسال الدم إلى المنطقة لمكافحة البكتيريا، مما يؤدي إلى الاحمرار، التورم، وتهيج بصيلات الشعر، وقد يتحول إلى عدوى جلدية مؤلمة.

ولا تقتصر فوائد الاستحمام على النظافة الشخصية، إذ يمكن للماء البارد تسريع تعافي العضلات وتخفيف آلامها، بينما يحفّز الماء الساخن تدفق الدم ويساعد في التخلص من الفضلات الأيضية المتراكمة.

وينصح الخبراء بغسل الجسم بغسول متوازن الحموضة، وفي حال كانت البشرة عرضة لحب الشباب، يُفضل اختيار منتجات تحتوي على حمض الساليسيليك أو حمض الجليكوليك أو النياسيناميد.

ووفق استطلاع أُجري في المملكة المتحدة عام 2020، فإن 73% من البريطانيين الذين يمارسون الرياضة في المنزل يؤجلون الاستحمام لأطول فترة ممكنة، بينما يصل هذا الرقم بين من يمارسون الرياضة بانتظام إلى 93%.

وقال الدكتور نوكس بيزلي، طبيب أمراض جلدية في ولاية كارولينا الشمالية: "ينبغي الاستحمام خلال نصف ساعة من انتهاء التمرين، فالعرق بحد ذاته عديم الرائحة، لكنه يغذي البكتيريا المسببة للرائحة وحب الشباب، خصوصاً لدى أصحاب الشعر الكثيف أو اللحى، حيث يتجمع العرق ويخلق بيئة مثالية للبكتيريا".

وأضاف الدكتور بيزلي: "كلما طالت مدة بقاء العرق على الجلد، زاد الضرر الذي يلحق بالبشرة، وتتكاثر البكتيريا لتفاقم المشكلة".