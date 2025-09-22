6 علامات خفية لـ أمراض الكلى

كتب – سيد متولي

كشفا الدكتور بابلو توريون، مدير مستشفى سانيتاس لا مورال الجامعي، أن التعب المزمن وفقدان الشهية وتورم الساقين وصعوبة التركيز وتغيرات البول قد تكون مؤشرات على مشكلات خفية في الكلى.

تشير مجلة Hola الإسبانية إلى أن الدكتور بابلو توريون، مدير مستشفى سانيتاس لا مورال الجامعي، يؤكد أن الوظيفة الأساسية للكلى هي تصفية الدم، بما يشمل إعادة امتصاص المواد المفيدة وإخراج المركبات الضارة والفائضة والسامة مع البول.

ويشير توريون إلى أن أمراض الكلى قد لا تسبب أي أعراض في مراحلها المبكرة، ما يسمح بتراكم السموم في الجسم تدريجيا دون ملاحظة.

ومع ذلك، هناك عدد من الأعراض الخفية التي تستدعي الانتباه، مثل:

التعب المستمر

فقدان الشهية

صعوبة التركيز

وتعتبر هذه علامات تحذيرية، كما قد تشير بعض العلامات الأخرى إلى الحاجة لزيارة الطبيب، مثل:

التورم الخفيف في الكاحلين والقدمين

تغير لون البول أو رغوته

زيادة وتيرة التبول

ويؤكد توريون أن العديد من المرضى يتجاهلون هذه الأعراض أو يعزونها إلى أمراض أخرى، ما يؤدي إلى تأخر الرعاية الطبية.

ويضيف أن الفئات الأكثر عرضة للخطر يجب أن تعتني بصحتها بشكل خاص، ومن بينهم كبار السن، ومرضى السكري، وذوو ارتفاع ضغط الدم، والأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي لأمراض الكلى.