4 أعراض مبكرة للعقم عند الرجال.. لا يجب تجاهلها

كتبت- نرمين ضيف الله:

العقم عند الرجال مشكلة قد تمر دون ملاحظة لفترة طويلة، وغالبًا لا يكتشفها الرجل إلا عند محاولات الإنجاب الفاشلة.

لكن هناك بعض الأعراض المبكرة التي قد تنذر بوجود خلل في الخصوبة، ومن المهم الانتباه لها وطلب استشارة طبية عند ظهورها وفق هيلث لاين.

1- مشكلات في التزواج

ضعف الانتصاب أو انخفاض الرغبة في التزاوج بشكل ملحوظ قد يكون مؤشرًا على اضطراب في مستوى الهرمونات، ما يؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية.

2- تغيرات في الخصيتين

تورم أو صغر حجم الخصيتين مقارنة بالوضع الطبيعي قد يشير إلى مشكلات في إنتاج الحيوانات المنوية أو في عمل الغدد التناسلية.

3- ألم أو انتفاخ غير معتاد

الإحساس المستمر بألم أو ثقل في منطقة الخصية أو كيس الصفن قد يدل على وجود دوالي الخصية أو التهابات تؤثر على الخصوبة.

4- تساقط الشعر الزائد

فقدان الشعر في الوجه أو الجسم بشكل مفاجئ قد يكون مرتبطًا بخلل هرموني، وهو من العلامات التي تنعكس على القدرة الإنجابية.

5- تغيرات في السائل المنوي

قلة كمية السائل المنوي أو ملاحظة تغير في لونه وقوامه قد تكون إشارة إلى مشكلة في الغدد أو انسداد في القنوات المنوية.