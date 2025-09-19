أسباب تجعلك تشعر بارتجاع المريء يوميًا.. لا تتجاهلها

ارتجاع المريء من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا، حيث يعاني ملايين الأشخاص يوميًا من حرقة المعدة والشعور بالحموضة، لكن ما الأسباب التي تؤدي إلى هذه المشكلة المزعجة بشكل متكرر؟

عادات غذائية خاطئة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة medicalxpress، الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة أو الحارة أو المقلية يزيد من ارتجاع الأحماض من المعدة إلى المريء.

المشروبات الغازية والكافيين

الإكثار من القهوة، الشاي، والمشروبات الغازية يضعف الصمام الفاصل بين المعدة والمريء، مما يفاقم الأعراض.

زيادة الوزن

السمنة تضغط على المعدة وترفع احتمالية ارتجاع الحمض إلى المريء.

الاستلقاء مباشرة بعد الأكل

النوم أو الاسترخاء بعد تناول الطعام مباشرة يمنع الهضم السليم ويساعد على صعود الأحماض.

التدخين والكحول

كلاهما يضعف عضلة المريء السفلية ويزيد من الالتهابات، ما يجعل الارتجاع أكثر حدة.

بعض الأدوية

هناك أدوية مسكنة أو خاصة بارتفاع الضغط قد تزيد من احتمالية ارتجاع المريء كأثر جانبي.

كيف تتجنب المشكلة؟

تناول وجبات صغيرة ومتعددة بدلًا من الكبيرة.

تجنب الأطعمة الحارة والدهنية.

التوقف عن التدخين.

الانتظار ساعتين إلى ثلاث ساعات قبل النوم بعد الأكل.

مراجعة الطبيب عند استمرار الأعراض بشكل يومي.