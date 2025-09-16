كيف يهدد الأرق صحة دماغ كبار السن؟

كتب - سيد متولي

كشفت دراسة أن الأرق المزمن قد يسبب لكبار السن مشكلات في الدماغ وتراجعا في الذاكرة والقدرات المعرفية.

وأكدت الدراسة المنشورة في مجلة Neurology أن الأرق المزمن قد يزيد خطر تراجع القدرات الإدراكية والإصابة بالخرف لدى كبار السن، بحسب لينتا.رو.

وشارك في الدراسة باحثو "مايو كلينيك" نحو 2750 شخصا بمتوسط عمر 70 عاما، حيث تبين أن المصابين بالأرق المزمن معرضون لضعف إدراكي بنسبة 40% أكثر مقارنة بمن ينامون بشكل طبيعي.

وأظهرت المتابعة على مدى 5.6 سنوات أن الأرق يعادل تسريع شيخوخة الدماغ بنحو 3.5 سنوات، كما كشفت الفحوصات عن زيادة ترسبات بروتين الأميلويد المرتبط بمرض الزهايمر. وأكد العلماء أن علاج اضطرابات النوم ليس مجرد تحسين للصحة العامة، بل وقاية مهمة لحماية الدماغ مع التقدم في العمر.