3 فوائد مذهلة للعناب.. منها تعزيز المناعة

العناب من المشروبات المفلة لدى الكثيرون منا بسبب مذاقه اللذيذ.

ولكن له فوائد صحية عديدة أبرزها ما يلي: وفق "Cleveland Clinic".

مضاد أكسدة ومقاوم للالتهابات

العناب غني بالمركبات الفعالة مثل الفينولات، الفلافونويد، الأحماض التربينية، وأنواع من السكريات المعقدة التي تعمل كمضادات أكسدة قوية.

هذه المضادات تساهم في:

تقليل الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا، ما يعني حماية من الشيخوخة المبكرة وبعض الأمراض المزمنة.

خفض بعض مؤشرات الالتهاب في الجسم، ما يساهم في تقليل خطر الأمراض المرتبطة بالالتهاب مثل أمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

دعم الصحة الأيضية وضبط سكر الدم والدهون

هناك عدد من الدراسات التي تُظهر أن تناول العناب يمكن أن يحسن من بعض المعايير الأيضية، وهي:

تحسين ملفّ الدهون في الدم: مثل خفض بعض أنواع الكوليسترول أو تحسين النسبة بين الدهون الحميدة

تأثير إيجابي على سكر الدم: حيث يساعد في خفض مستويات السكر بعد الأكل، وتحسين الاستجابة الأيضية.

رفع هرمون الأدبونيكتين (adiponectin) في بعض الدراسات، وهو هرمون له دور مهم في تنظيم الدهون، مقاومة الإنسولين، والتحكم بالشهية.

تحسين وظائف الدماغ

العناب لا يقتصر دوره الصحي على الجسد المادي فحسب، بل يمتد إلى الوظائف العصبية والدم:

تحسين النوم: تقليديًا يُستخدم العناب (وخاصة البذور أو مستخلصاتها) لتهدئة الأعصاب والمساعدة على النوم، وقد دعمت بحوث حديثة هذه الفائدة.

وظائف معرفية: بعض الأبحاث تلمّح إلى أن العناب قد يساعد في تحسين الذاكرة والتعلّم وحماية خلايا الدماغ من الأذى التأكسدي.

الدم: يُستخدم تقليديًا في بعض الثقافات لعلاج فقر الدم (الأنيميا) لما يحتويه من معادن ضرورية، كما تشير دراسات أولية إلى تأثر إيجابي لبعض المؤشرات المرتبطة بالدم.