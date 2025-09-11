فوائد مذهلة لتناول اليقطين في فصل الخريف- تعرف عليها

كتبت- أسماء مرسي:

أوضحت الدكتورة مارجريتا كوروليوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن العناية بالصحة الجسدية خلال فصل الخريف من الأمور الأساسية، مشيرة إلى أن الحفاظ على اللياقة لا يعتمد فقط على النشاط البدني، بل أيضا على التغذية السليمة، خاصة من خلال إضافة المنتجات الموسمية في النظام الغذائي.

من أبرز المنتجات الموسمية في الخريف، ويتميز بغناه بالمواد المفيدة التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة لفصل الشتاء.

تصف الطبيبة اليقطين بأنه "كنز طبيعي" من العناصر الغذائية، إذ يحتوي على ألياف غذائية تدعم صحة ميكروبيوم الأمعاء، و فيتامينات مهمة A، E، B، C، D، وفقا لموقع "radio1".

بالإضافة إلى، غني بالمعادن الأساسية مثل، المغنيسيوم، البوتاسيوم، كل هذه المكونات تعزز مناعة الجسم وتساعده على العمل بكفاءة، خاصة في المواسم الباردة.

كما أنه بديل صحي للحلويات، بسبب احتوائه على السكر الطبيعي، يمكن استخدامه في تحضير حلويات صحية بديلا ممتازا عن الحلويات المصنعة.

والفيتامينات الذائبة في الدهون التي يحتويها تُخزن في الكبد، ما يعزز الطاقة والمناعة ويزيد من قدرة الجسم على التحمل خلال الطقس البارد.

طرق متعددة لتناول اليقطين

تشير كوروليوفا إلى إمكانية إدخال اليقطين في النظام الغذائي بعدة أشكال:

إضافته إلى الحبوب والمشروبات.

تجميده في الفريزر على شكل قطع لاستخدامه لاحقا.

فوائد أخرى لبذور اليقطين

تحسين صحة البشرة والشعر والأظافر.

تدعم الميكروبيوم المعوي.

تمتلك خصائص مضادة للديدان والالتهابات.

تحتوي على الإستروجين النباتي، الذي يساعد على تنظيم الهرمونات الذكرية والأنثوية.