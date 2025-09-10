لن تتوقع.. فوائد تناول التفاح يوميًا على صحتك

كتب- نرمين ضيف الله:

يُعرف التفاح بكونه فاكهة سهلة التناول ومتوفرة طوال العام، ويُقال قديماً "تفاحة في اليوم تغنِيك عن الطبيب".

في التقريرالتالي نستعرض أبرز الفوائد الصحية عند تناول التفاح يوميًا، وفق "

Cleveland Clinic".

غني بالمغذيات ومضاد للأكسدة

التفاح فاكهة غنية بالعناصر الغذائية المفيدة

يحتوي التفاح الوسيط (حوالي 200 ج) على فيتامين (ج)، النحاس، البوتاسيوم، وفيتامين (ك) إلى جانب الألياف ومركبات البوليفينول المضادة للأكسدة.

تجدر الإشارة إلى أن قشرته تحتوي نحو نصف كمية الألياف ومعظم مضادات الأكسدة.

يُساعد في إنقاص الوزن بفعالية

يُشبِع التفاح بفضل محتواه العالي من الماء والألياف، وأن تناوله كاملاً يُؤخر إفراغ المعدة مقارنة بعصيره، مما يعزز الشعور بالامتلاء ويُقلل السعرات اليومية.

دعم صحة القلب وخفض الكوليسترول وضغط الدم

الألياف القابلة للذوبان (مثل البكتين) ومضادات الأكسدة في التفاح تساهم في خفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

الوقاية من مرض السكري

تناول التفاح يُقلل فرصة الإصابة بالسكري بنسب تتراوح بين 18٪ إلى 28٪، ويرجع ذلك إلى محتوى التفاح من البوليفينولات والألياف التي تنظم سكر الدم.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يُعزز التفاح صحة الأمعاء بفضل البكتين الذي يعمل كمادة "بريبايوتية"، أي يغذي البكتيريا المفيدة فيه، ما يدعم التوازن الجيد للمكروبيوم ويحسن الهضم.

دور محتمل في الوقاية من السرطان

تحتوي التفاحة على مضادات أكسدة قوية قد تمنع نمو الخلايا السرطانية، وقد رُبط تناول التفاح بتقليل خطر الوفاة بسبب بعض أنواع السرطان كالقولون والرئة.

دعم وظائف الجهاز التنفسي

مضاد الأكسدة الكيرسيتين الموجود في قشرة التفاح يُعتقد أنه يقلل من الالتهاب في الشعب الهوائية وقد يساعد في السيطرة على أعراض الربو.

حماية الدماغ

تشير الدراسات التجريبية إلى أن الكيرسيتين قد يساعد في حماية الدماغ من الإجهاد التأكسدي، وقد تكون له آثار وقائية ضد مرض ألزهايمر.

تحسين المزاج والصحة النفسية

تناول التفاح ضمن نظام غذائي غني بالخضراوات والفواكه يرتبط بتحسن في الصحة النفسية والمزاج العام.