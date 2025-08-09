كوب من عصير الجزر يوميًا.. 3 فوائد مذهلة لصحة الجسم والبشرة

عصير الجزر ليس فقط مشروبًا منعشًا ولذيذ الطعم، بل هو أيضًا غني بالعناصر الغذائية التي تقدم دعماً هائلاً لصحة الجسم من الداخل والخارج.

بفضل احتوائه على كميات كبيرة من البيتا كاروتين، ومضادات الأكسدة، والفيتامينات الأساسية مثل A وK وC، يمكن لكوب واحد يوميًا من هذا العصير أن يُحدث فرقًا حقيقيًا في صحتك العامة.

في هذا التقرير، نرصد 3 فوائد رئيسية لتناول كوب من عصير الجزر الطبيعي بانتظام، وفق "Healthline".

يعزز صحة العين ويحمي من ضعف البصر

الجزر مصدرًا ممتازًا لمادة البيتا كاروتين، التي يحولها الجسم إلى فيتامين A.

هذا الفيتامين ضروري للحفاظ على صحة الشبكية والرؤية الليلية كما أن مضادات الأكسدة الموجودة في الجزر تساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض العيون المرتبطة بالتقدم في السن، مثل التنكس البقعي وإعتام عدسة العين.

يعزز نضارة البشرة ويقلل من علامات التقدم في العمر

عصير الجزر مليء بمضادات الأكسدة وفيتامين C، وهما عنصران أساسيان في الحفاظ على شباب البشرة ومظهرها الصحي.

فيتامين C يساهم في تحفيز إنتاج الكولاجين، الذي يعزز مرونة الجلد، بينما تحارب مضادات الأكسدة الجذور الحرة التي تسرّع ظهور التجاعيد. كما أن البيتا كاروتين يُكسب البشرة لونًا صحيًا وإشراقة طبيعية.

يدعم الجهاز المناعي ويقلل من الالتهابات

يحتوي عصير الجزر على مزيج من العناصر التي تدعم المناعة، أبرزها فيتامين C وفيتامين A ومركبات البوليفينول.

هذه العناصر تساعد في تقوية دفاعات الجسم الطبيعية ضد العدوى والفيروسات، كما أن خصائصه المضادة للالتهابات تجعله خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يعانون من مشكلات التهابية مزمنة أو ضعف عام في المناعة.