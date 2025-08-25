بعد إعلان أول إصابة بـ"الدودة الحلزونية".. الأعراض وطرق الوقاية

كتبت- أسماء مرسي:

أعلنت وزارة الصحة الأمريكية عن تسجيل أول حالة إصابة بشرية بمرض "الدودة الحلزونية" آكلة اللحم" في الولايات المتحدة، وهو مرض نادر وخطير تسببه يرقات ذباب طفيلي.

في هذا السياق، إليكم أعراض المرض، أسبابه، وطرق الوقاية والعلاج، وفقا لوكالة "reuters"، وموقع "cdc".

ما هي الديدان الحلزونية؟

الديدان الحلزونية ناتجة عن نوع من الذباب الطفيلي تضع إناثه بيضها على الجروح المكشوفة في أجسام الحيوانات ذوات الدم الحار.

وبعد وضع البيض، تبدأ مئات اليرقات في اختراق اللحم الحي مستخدمة أفواهها الحادة، ما يؤدي في النهاية إلى وفاة الكائن المصاب إذا لم يُعالج في الوقت المناسب.

تشبه طريقة تغذية هذه اليرقات عملية غرس المسمار في الخشب، وهو ما يفسر سبب تسميتها بـ"الدودة الحلزونية".

رغم أن هذا المرض مدمرا للماشية والحياة البرية، إلا أن انتقاله إلى البشر نادر، ومع ذلك، تكون الإصابة قاتلة إذا لم تُعالج بشكل سريع.

يتطلب العلاج إزالة اليرقات وتنظيف الجروح بدقة، إلا أن فرص الشفاء جيدة عند التدخل المبكر.

أعراض الديدان الحلزونية

ظهور جروح أو تقرحات جلدية غير مفسرة لا تلتئم.

تفاقم حالة الجروح مع مرور الوقت.

ألم في أماكن التقرحات أو الجروح.

نزيف من القروح المفتوحة.

الإحساس بحركة داخل الجرح أو في مناطق مثل الأنف أو الفم أو العينين.

وجود يرقات مرئية داخل الجرح أو حوله.

انبعاث رائحة كريهة من مكان الإصابة.

في بعض الحالات، تظهر عدوى بكتيرية مصاحبة تتسبب في الحمى أو القشعريرة.

عوامل تزيد من خطر الإصابة

يرتفع خطر الإصابة بهذا المرض في الحالات التالية:

السفر إلى مناطق ينتشر فيها هذا النوع من الذباب.

وجود جروح مفتوحة نتيجة خدوش أو لدغات أو جراحات حديثة.

ضعف جهاز المناعة بسبب تناول أدوية مثبطة للمناعة.

الإصابة بأمراض تؤدي إلى نزيف أو تقرحات، مثل سرطانات الجلد أو التهابات الجيوب الأنفية.

العيش أو العمل قرب الماشية أو الحيوانات الأخرى في المناطق الموبوءة.

كيفية انتقال العدوى

تبدأ العدوى عندما تضع أنثى ذبابة الدودة الحلزونية بيضها على الجروح المكشوفة أو الفتحات في أجسام الحيوانات أو البشر.

تنجذب الإناث إلى روائح الدم أو الإفرازات من الأنف، الفم، العينين، الحبل السري، أو الأعضاء التناسلية.

تضع الأنثى ما بين 200 إلى 300 بيضة دفعة واحدة، ويصل عدد البيوض خلال حياتها إلى 3000، بعد الوضع، تحفر اليرقات في الأنسجة لتتغذى، ثم تسقط على الأرض، وتدخل التربة، لتتحول لاحقًا إلى ذباب بالغ.

طرق الوقاية

للوقاية من الإصابة بمرض الدودة الحلزونية، يجب اتخاذ الاحتياطات التالية:

تجنب لدغات الحشرات، خاصة في المناطق الاستوائية أو الريفية.

إبقاء الجروح نظيفة ومغطاة دائما.

ارتداء ملابس تغطي الجلد بشكل جيد.

استخدام طارد حشرات معتمد من وكالة حماية البيئة (EPA).

معالجة الملابس والمعدات بمادة بيرميثرين بنسبة 0.5%.

النوم داخل أماكن مغلقة أو مزودة بشبكات واقية من الحشرات.