فاكهة في متناول يدك.. 5 فوائد مذهلة للجوافة على صحتك

الجوافة من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية، وتتميز بطعمها اللذيذ وقيمتها الصحية العالية.

سواء تناولتها طازجة أو عصيراً، فإن الجوافة تُعد من الخيارات الممتازة لتعزيز صحة الجسم بفضل ما تحتويه من فيتامينات، ألياف، ومضادات أكسدة.

إليك 5 فوائد للجوافة تجعلها إضافة رائعة إلى نظامك الغذائي اليومين وفق "هيلث لاين".

تقوّي جهاز المناعة

الجوافة من أغنى الفواكه بفيتامين C، حيث تحتوي على كمية تفوق البرتقال، ما يجعلها فعّالة في تعزيز المناعة ومقاومة العدوى.

تساهم في خفض ضغط الدم

تحتوي على نسبة جيدة من البوتاسيوم والألياف، مما يساعد في تنظيم ضغط الدم وتحسين صحة القلب.

تساعد في تحسين الهضم

غنية بالألياف الغذائية، مما يُساعد على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

مفيدة لمرضى السكري

تمتاز الجوافة بأنها منخفضة في السعرات والكربوهيدرات، وغنية بالألياف، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للمساعدة في تنظيم مستويات السكر في الدم.

تدعم صحة البشرة

بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة وفيتامين A وC، تساعد الجوافة في الحفاظ على نضارة البشرة، ومحاربة علامات الشيخوخة.