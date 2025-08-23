أطعمة تساعد على تعزيز هرمون البروجسترون بشكل طبيعي

يلعب هرمون البروجسترون دوراً أساسياً في دعم الصحة الإنجابية لدى النساء، إذ يؤثر بشكل مباشر على انتظام الدورة الشهرية، الحمل، وكذلك التغيرات الهرمونية التي تحدث بعد سن اليأس.

والبروجسترون ثاني أهم هرمون أنثوي بعد الإستروجين، ويُعتبر التوازن بينهما ضرورياً للحفاظ على وظيفة هرمونية صحية.

يتم إفراز البروجسترون من "الجسم الأصفر"، وهو الجزء المتبقي من الحويصلة المبيضية بعد أن تطلق البويضة خلال عملية الإباضة، وفق "هيلث لاين".

متى يبلغ البروجسترون ذروته؟

في حال لم يحدث حمل خلال الدورة الشهرية، يستمر مستوى البروجسترون في الارتفاع ليصل إلى ذروته، ثم يبدأ في الانخفاض مع اقتراب موعد نزول الحيض.

ويشارك هذا الهرمون أيضاً في تنظيم السوائل داخل الجسم، كما أن انخفاضه قد يتسبب أحيانًا في أعراض مثل احتباس السوائل، وزيادة الوزن، وألم الثدي.

دورات شهرية كثيفة

وفقاً لما ورد في "MSN Health"، فإن نقص البروجسترون يمكن أن يؤدي إلى هيمنة هرمون الإستروجين، مما يحفز نمو بطانة الرحم بشكل مفرط، وهو ما يؤدي في الغالب إلى دورات شهرية غزيرة.

كما قد تظهر أعراض أخرى لانخفاض البروجسترون، مثل اضطراب المزاج، نوبات القلق، الصداع النصفي، الهبات الساخنة، وعدم انتظام الدورة أو انقطاعها.

الخصوبة ومشاكل الحمل

يُعتبر انخفاض البروجسترون أحد العوامل التي قد تؤدي إلى صعوبة حدوث الحمل أو التعرّض للإجهاض المتكرر، مما يجعله عنصراً مهماً في الحفاظ على الخصوبة.

مرحلة انقطاع الطمث (سن اليأس)

مع دخول المرأة في مرحلة سن اليأس، تنخفض مستويات هرموني الإستروجين والبروجسترون معاً. ومن المعروف أن البروجسترون يُساهم في التخفيف من بعض أعراض هذه المرحلة مثل الأرق، الهبات الساخنة، القلق، والتعرق الليلي.

كما أن تضمين البروجسترون في العلاج الهرموني البديل قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرحم وعنق الرحم والمهبل.

طرق طبيعية لرفع مستويات البروجسترون

يمكن دعم إنتاج البروجسترون في الجسم بشكل طبيعي من خلال تناول أطعمة معينة وتطبيق تغييرات صحية في نمط الحياة.

الدهون الصحية

الدهون ضرورية لإنتاج الهرمونات، خاصة البروجسترون. ومن أبرز مصادرها المفيدة: الأسماك الدهنية مثل السلمون، الأفوكادو، المكسرات، الزيتون، بذور الشيا والكتان، وجوز الهند.

هذه الدهون توفر الأحماض الدهنية الضرورية لدعم الوظائف الهرمونية.

المكسرات والبذور

بفضل احتوائها على الزنك والمغنيسيوم، تُعتبر المكسرات والبذور خياراً ممتازاً لتحفيز إنتاج البروجسترون.

الشوكولاتة الداكنة والدجاج

الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على 70% كاكاو أو أكثر تُعد مصدراً غنياً بالمغنيسيوم، وهو معدن قد يساهم في توازن الهرمونات، وربما يفسّر ذلك رغبة بعض النساء في تناولها قبيل الدورة الشهرية.

أما الدجاج، فهو مصدر عالي الجودة للبروتينات الكاملة، ويحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، الضرورية لإنتاج البروجسترون ودعم وظائف الجسم بشكل عام.