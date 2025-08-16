6 خطوات فعالة لتجنب تورم القدمين خلال حر الصيف

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، وخصوصاً خلال شهر أغسطس، يعاني كثيرون من مشكلة تورم القدمين والكاحلين، وهي من الأعراض الشائعة المرتبطة بالطقس الحار، تماماً كما هو الحال مع الجفاف أو حروق الشمس.

وفي هذا السياق، شاركت خبيرة الصحة والتغذية كيت بوكر مجموعة من النصائح العملية عبر موقع "سوري لايف" لمساعدة الناس على التعامل مع هذه المشكلة بشكل طبيعي وفعّال:

لا تبقَ ساكناً.. حرّك جسدك!

الجلوس لفترات طويلة يعرقل تدفق الدم ويتسبب بتجمّع السوائل في الأطراف السفلية. تنصح بوكر بممارسة نشاط بدني يومي بسيط مثل المشي، لتحفيز الدورة الدموية، إلى جانب الفوائد الإضافية مثل تحسين الحالة النفسية واكتساب فيتامين د من أشعة الشمس.

اطهُ وجباتك بنفسك

تشير بوكر إلى أهمية تقليل تناول الأغذية المعلبة أو المصنعة التي تحتوي على نسب عالية من الصوديوم، والذي يفاقم احتباس السوائل. وتوصي بالاعتماد على ملح البحر الطبيعي بدلاً من الملح المصنع، وتناول أطعمة طازجة غنية بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية.

ارفع قدميك قليلاً

عندما تشعر بثقل أو انتفاخ في القدمين، جرب أن ترفعهما فوق مستوى القلب لبعض الوقت هذه الوضعية تساهم في تصريف السوائل الزائدة من الساقين بشكل طبيعي. وتوضح بوكر أنه يكفي رفع القدمين على كرسي أو وسادة عالية لتحقيق الفائدة.

لا تحبس قدميك بالأحذية

الأحذية الضيقة أو غير المناسبة خلال الصيف قد تؤدي إلى تفاقم التورّم. تنصح بوكر بارتداء أحذية مريحة أو المشي حافي القدمين كلما أمكن ذلك، للسماح للقدمين بالتهوية وتقليل الضغط عليهما.

اشرب الماء بكثرة

الحفاظ على ترطيب الجسم ضروري جداً خلال فترات الحر الشديد.

تنبه الخبيرة إلى أهمية شرب الماء النقي بشكل منتظم، إلى جانب تناول فواكه وخضراوات غنية بالسوائل لتعويض المعادن التي يفقدها الجسم عبر التعرّق.

دلك قدميك

إذا شعرت بالانتفاخ، يمكن لتدليك القدمين أن يكون وسيلة فعّالة لتحفيز الدورة الدموية وتخفيف الانزعاج. تنصح بوكر باستخدام زيت جوز الهند أو زيت الزيتون أثناء التدليك للحصول على أفضل نتيجة.