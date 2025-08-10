احذر.. اصفرار الجلد علامة على الإصابة بهذه المشكلات الصحية

كشفت الدكتورة ناتاليا جريزيفا طبيبة الأمراض الجلدية والتناسلية أن اصفرار الجلد قد يكون علامة على الإصابة بأمراض متنوعة، أبرزها مشكلات الكبد.

وتابعت: "قد تشير التغيرات في لون الجلد وبنيته وظهور الطفح الجلدي إلى وجود أمراض في الكبد أو الكلى أو الجهاز الهضمي أو الغدد الصماء أو المناعي".

على سبيل المثال، يشير اصفرار الجلد والأغشية المخاطية إلى خلل في وظائف الكبد أو القنوات الصفراوية، وقد يكون الطفح الجلدي على شكل نزيف صغير علامة على أمراض الدم أو الأوعية الدموية.

وأضافت: "المشكلات الجلدية تعد أوائل علامات الأمراض الداخلية، نظرا لارتباط الجلد الوثيق بعمل جميع أعضاء وأنظمة الجسم، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

كما أن بعض الأمراض الداخلية المزمنة والحادة تظهر بأعراض جلدية محددة تساعد في التشخيص المبكر.

وأشارت: "غالبا ما يُلاحظ في حالة داء السكري جفاف الجلد، والحكة، والميل إلى الطفح الجلدي البثري. كما يمكن أن تسبب أمراض الغدة الدرقية تورما، وتغيرات في التصبغ، وهشاشة الشعر".

وبحسبها، قد تكون المظاهر الجلدية من أوائل علامات أمراض المناعة الذاتية.

وعلى سبيل المثال، تظهر في حالات مثل الذئبة أو تصلب الجلد، طفح جلدي مميز واحمرار وسماكة في الجلد.

لذلك، تتطلب أي تغيرات غير طبيعية على الجلد عناية فائقة، وقد تكون دافعا لإجراء فحص شامل للجسم".