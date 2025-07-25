بـ10 جنيهات.. مشروب طبيعي يقوي الكلى ويقيك من التهاب المثانة

كتبت- نرمين ضيف الله:

الكلى من أهم الأعضاء الحيوية في الجسم، فهي مسؤولة عن تنقية الدم، التخلص من السموم، وتنظيم توازن السوائل والمعادن.

وبينما يلجأ الكثيرون إلى الأدوية أو الأنظمة الغذائية الصارمة لدعم الكلى، يبرز عصير القصب الذي يبدأ سعره بنحو 10 جنيهات للكوب في بعض المحال التجارية، وينطوي على فوائد صحية غير متوقعة لذلك العضو الحيوي.

في التقرير التالي يستعرض "مصراوي" أبرز فوائد عصير القصب، وفقت لموقع "ويب ميد".

لتخلص من السموم

عصير القصب من المدرات الطبيعية للبول، مما يعزز تدفق البول ويساعد في التخلص من الفضلات والسموم من الجسم، مما يخفف الضغط على الكلى.

الوقاية من حصى الكلى

يزيد عصير القصب من الإنتاج ووفرية البول، وهذا يساعد على منع تكون الترسبات والحصوات، كما تساهم المعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم في منع تكوّن حصوات نوع أكسالات الكالسيوم والفوسفات.

مكافحة التهابات المسالك البولية

بفضل تأثيره المدر للبول، يساعد عصير القصب على غسل البكتيريا من المسالك البولية، مما يساهم في الوقاية من التهابات المثانة أو الكلى.

تأثيرات مضادة للأكسدة

يحتوي العصير على مضادات أكسدة مثل الفلافونويدات والبوليفينولات التي تقلل من الإجهاد التأكسدي، وهو عامل مهم في حماية أنسجة الكلى من التلف.

تعزيز توازن السوائل والمعادن

عصير القصب غني بالماء والمعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، ما يدعم توازن الشوارد، ويعزز وظائف الكلى الطبيعية في ترشيح وتنظيم السوائل والأملاح بالجسم .

اقرأ أيضا:

5 أطعمة شائعة تفسد رشاقتك ليلا.. ابتعد عنها قبل النوم

من مطبخك.. 6 وتوابل بسيطة تذيب الدهون وتحميك من السرطان

تنقي رئتيك.. 6 مشروبات تحارب آثار التلوث على الجسم

لماذا تشعر أن أحدا يراقبك وأنت جالس بمفردك؟ السبب مفاجأة

6 أخطاء في الإفطار تسرق طاقتك من أول ساعة.. احذرها