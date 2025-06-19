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6 أطعمة تزداد قيمتها الغذائية عند تبريدها.. تعرف عليها

02:00 ص الخميس 19 يونيو 2025

أطعمة تزداد قيمتها الغذائية عند تبريدها

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هل تعلم أن بعض الأطعمة تكتسب فوائد صحية إضافية عند تبريدها بعد الطهي أو التحضير؟

وفقا لموقع "Health"، إليك أفضل 6 أطعمة تزداد قيمتها الغذائية عند تبريدها:

الأرز الأبيض

عند تبريده بعد الطهي، يتحول جزء من النشويات الموجودة فيه إلى نشا مقاوم، ما يفيد صحة الأمعاء ويقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

الشوفان

يُعرف بفوائده لصحة الأمعاء، ويُحضر بنقعه في السوائل وتبريده، مما يزيد من النشا المقاوم فيه.

الفاصوليا

تصبح أكثر فائدة عند تبريدها، فهي غنية بالنشا المقاوم بالإضافة إلى البروتين والألياف، ما يجعلها إضافة ممتازة للسلطات.

الخبز المبرد

عند حفظ الخبز الطازج في الثلاجة، يزداد محتواه من النشا المقاوم، ويمكن استخدامه لتحضير ساندويتشات صحية.

الشبت

تبريد الشبت يزيد من محتواه من مضادات الأكسدة (الأحماض الفينولية)، ما يعزز خصائصه الوقائية ضد الأمراض المزمنة.

المكرونة

تنتج المكرونة المطهية والمبردة نشا مقاوما أيضا، وتعد خيارا مثاليا لسلطات المكرونة الباردة المليئة بالخضار.

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