في موسمه.. 4 فوائد للبرقوق على صحة الجسم

في موسم البرقوق، يُعتبر هذا الفاكهة من الخيارات الصحية المتاحة، حيث تقدم مجموعة من الفوائد الصحية التي تعزز من صحة الجسم.

4 فوائد للبرقوق وفق "هيلث لاين".

دعم صحة الجهاز الهضمي

البرقوق، سواء كان طازجًا أو مجففًا (المعروف بالمشمش المجفف)، غني بالألياف التي تساهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

تعمل الألياف على تحسين حركة الأمعاء وتخفيف الإمساك بالإضافة إلى ذلك، يحتوي البرقوق على مادة السوربيتول، وهي سكر كحولي يعمل كملين طبيعي.

تعزيز صحة القلب

يُعتبر البرقوق مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم، الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم.

كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساهم في تقليل الالتهابات وتحسين صحة الأوعية الدموية.

تشير الدراسات إلى أن تناول البرقوق بانتظام قد يقلل من مستويات الكولسترول الضار ويعزز صحة القلب.

دعم صحة العظام

البرقوق، خاصة المجفف، يحتوي على فيتامين K والبوتاسيوم، وهما عنصران مهمان لصحة العظام.

تشير الدراسات إلى أن تناول البرقوق قد يساعد في تقليل فقدان كثافة العظام، مما يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام، خاصة لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

تنظيم مستويات السكر في الدم

يُعتبر البرقوق خيارًا مناسبًا لمرضى السكري، حيث يحتوي على مؤشر جلايسيمي منخفض، مما يعني أنه لا يسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد البرقوق في زيادة مستويات هرمون الأديبونيكتين، الذي يلعب دورًا في تنظيم مستويات السكر.