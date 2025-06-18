5 أعراض إذا ظهرت عليك احذر خشونة الركبة

خشونة الركبة، أو ما يُعرف بالتهاب المفاصل العظمي، من الحالات الشائعة التي تُصيب المفصل الأكثر استخدامًا في الجسم.

وتبدأ الأعراض غالبًا بشكل تدريجي، وقد تُصاحبها بعض العلامات التحذيرية التي يجب الانتباه لها.

إليك أبرز 5 أعراض تشير إلى خشونة الركبة:

1- ألم مستمر في الركبة

يُعتبر الألم المستمر في الركبة، خاصةً بعد الأنشطة البدنية أو عند الاستيقاظ من النوم، من أبرز علامات خشونة الركبة.

يبدأ الألم بشكل خفيف ويزداد تدريجيًا مع مرور الوقت.

2- تيبس الركبة

الشعور بالتيبس أو صعوبة في تحريك الركبة بعد فترات من الراحة، مثل الاستيقاظ من النوم أو الجلوس لفترات طويلة، من الأعراض المبكرة لخشونة الركبة.

يُصاحب ذلك صعوبة في ثني أو فرد الركبة بشكل كامل.

3- تورم الركبة

يُلاحظ تورم في الركبة نتيجة لتجمع السوائل داخل المفصل، مما يُسبب شعورًا بالامتلاء أو الانتفاخ.

هذا التورم قد يكون مصحوبًا بحرارة أو احمرار في المنطقة المصابة.

4- أصوات غير طبيعية عند تحريك الركبة

الشعور أو سماع أصوات مثل الطقطقة أو الطحن عند تحريك الركبة، يُعرف باسم "crepitus"، وهو ناتج عن تآكل الغضروف داخل المفصل.

هذه الأصوات قد تكون مصحوبة بألم أو دون ألم.

5- ضعف العضلات المحيطة بالركبة

يُلاحظ ضعف في عضلات الفخذ الأمامية (الرباعية) نتيجة لتجنب الحركة أو الألم المستمر.

هذا الضعف يُساهم في زيادة الشعور بعدم الاستقرار في الركبة.