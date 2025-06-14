تناول كوب واحد.. 5 فوائد مذهلة لعصير البرتقال على صحة الجسم

رغم بساطته وشيوعه على موائد الإفطار، فإن عصير البرتقال الطبيعي واحدًا من أكثر المشروبات الغنية بالعناصر الغذائية، بشرط تناوله باعتدال وبدون إضافات صناعية.

فيما يلي 5 فوائد صحية لتناول كوب من عصير البرتقال، وفق "هيلث لاين".

يقوي جهاز المناعة

عصير البرتقال مصدر غني بفيتامين C، الذي يُعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء، ويُقوي الحاجز الدفاعي للجسم في مواجهة العدوى.

يُحسن امتصاص الحديد ويقي من فقر الدم

فيتامين C الموجود في عصير البرتقال لا يعمل وحده فقط كمضاد للأكسدة، بل يُساعد أيضًا في تحسين امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية، وهو أمر حيوي للوقاية من فقر الدم، خاصة لدى النساء والأطفال.

يُعزز صحة القلب والأوعية الدموية

بفضل احتوائه على مركبات نباتية مثل الفلافونويد والهسبريدين، يُساهم عصير البرتقال في تحسين الدورة الدموية وخفض ضغط الدم، مما يقلل من خطر أمراض القلب.

يُحارب الأكسدة والتلف الخلوي

عصير البرتقال الطبيعي مليء بمضادات الأكسدة، التي تُكافح الجذور الحرة وتقلل من الإجهاد التأكسدي، وهو ما يُبطئ علامات الشيخوخة، ويُقلل من خطر الأمراض المزمنة مثل السرطان.

يدعم صحة العظام بفضل غناه بالكالسيوم

بعض أنواع عصير البرتقال المتوفرة في الأسواق تكون مدعمة بالكالسيوم وفيتامين D، ما يجعلها خيارًا ممتازًا لدعم نمو العظام ووقاية الكبار من هشاشة العظام.