6 أطعمة تساعد على زيادة الخصوبة وفرصة الإنجاب

تلعب التغذية دورًا هامًا في تعزيز الخصوبة وفرصة الإنجاب لكل من الرجال والنساء، وقد يواجه بعضهم صعوبات في تحقيق ذلك.

إليك 6 أطعمة تساعد على زيادة الخصوبة وفرص الإنجاب لدي الرجال والنساء وفقًا لـ healthline.

1- الأسماك الدهنية (مثل السلمون والسردين)

غنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية، التي تلعب دورًا أساسيًا في تنظيم الهرمونات وتحسين جودة البويضات والحيوانات المنوية. كما أنها تحتوي على فيتامين د والسيلينيوم الضروريين للخصوبة.

2- الخضراوات الورقية الداكنة (مثل السبانخ والبروكلي والكرنب)

مصدر ممتاز لحمض الفوليك (فيتامين B9)، الضروري لنمو الأنبوب العصبي للجنين في المراحل المبكرة من الحمل، ويساهم أيضًا في صحة الحيوانات المنوية وجودة البويضات.

3- المكسرات والبذور (مثل الجوز وبذور عباد الشمس وبذور الشيا)

غنية بالدهون الصحية غير المشبعة، البروتين، الألياف، والفيتامينات والمعادن الهامة للخصوبة مثل الزنك والسيلينيوم وفيتامين E. تساعد هذه العناصر في تقليل الالتهابات ودعم التوازن الهرموني، وتحسين عدد وحركة الحيوانات المنوية.

4- الفاصوليا والعدس

مصدر ممتاز للألياف وحمض الفوليك، وكلاهما ضروري للحفاظ على توازن هرموني صحي. كما أنها غنية بالبروتين النباتي والحديد، مما يساعد على تعزيز الإباضة الصحية.

5- الحمضيات (مثل البرتقال والجريب فروت)

من أفضل مصادر فيتامين C، وهو مضاد للأكسدة يحمي الخلايا التناسلية من التلف، ويدعم إنتاج هرمون البروجسترون لدى النساء، كما يحسن حركة الحيوانات المنوية وجودتها لدى الرجال.

6- منتجات الألبان كاملة الدسم

توفر فيتامين د والكالسيوم، وهما مهمان لإنتاج الهرمونات التناسلية وصحة العظام. تشير بعض الدراسات إلى أن تناول منتجات الألبان كاملة الدسم قد يرتبط بتحسين الخصوبة.