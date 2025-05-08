"كوليسترول ونوبة قلبية".. 4 مكملات غذائية تجنبها إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم

كتبت- شيماء مرسي

يحدث ارتفاع ضغط الدم عندما يضغط الدم بشدة على جدران الشرايين، وفي هذه الحالة يضطر القلب إلى بذل جهد أكبر من المعتاد لضخ الدم عبر الجسم.

وبمرور الوقت، قد يؤدي هذا العبء الإضافي إلى تلف الأوعية الدموية وزيادة خطر الإصابة بمضاعفات خطيرة كالنوبات القلبية والسكتات الدماغية .

وفي حين أن إدارة ارتفاع ضغط الدم عادة ما تتضمن إجراء تغييرات في نمط الحياة وتناول الأدوية، يلجأ الكثيرون إلى المكملات الغذائية

وبالرغم من أن العديد منها تحتوي على مكونات طبيعية، إلا أن بعضها لا يمكن تناوله إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، بحسب ما ذكر موقعي "eatingwell" و"verywellhealth".

المكملات التي تحتوي على الكافيين

الكافيين مكون شائع في العديد من المكملات الغذائية التي تعزز الطاقة، وتحسن اليقظة، وتعزز الأداء البدني، ومع ذلك، فإنه قد يسبب ارتفاع مؤقت في ضغط الدم خاصة للأشخاص المصابين بهذا المرض.

يوهيمبين

هو مركب طبيعي يستخرج من لحاء شجرة اليوهمبي، شائع الاستخدام في المكملات الغذائية لفقدان الوزن، وتعزيز الأداء الرياضي، وتحسين الوظيفة الجنسية، ولكنه يعد منبه قوي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع خطير في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب وزيادة مستويات هرمون وناقل عصبي يعرف باسم النورإبينفرين.

وعندما تزداد مستويات النورإبينفرين، تبدأ الأوعية الدموية في الانقباض، مما يعيق تدفق الدم ويرفع ضغط الدم.

الإيفيدرا

هو مكمل غذائي عشبي له تاريخ طويل يمتد لقرون في الطب التقليدي، خاصة في الصين والهند، حيث استخدم كعلاج طبيعي لأعراض مثل نزلات البرد والصداع والسعال والحمى.

وفي القرن الحادي والعشرين، اكتسب الإيفيدرا شعبية كمكون رئيسي في المكملات الغذائية التي تروج لفقدان الوزن، وتحسين الأداء البدني، وزيادة مستويات الطاقة.

ومع ذلك، فإنه يحتوي على مركبات منشطة قوية ترتبط بزيادة خطر ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، والنوبات القلبية، والسكتات الدماغية، والموت المفاجئ.

ويمكن أن تتفاعل أيضا مع أدوية علاج ضغط الدم وأمراض القلب، مما يقلل من فعاليتها.

جذر عرق السوس

استخدم قديما كمنكه للأطعمة والمشروبات وعلاج انخفاض ضغط الدم، حيث يحتوي على مكون يسمى حمض الجليسريزيك الذي يرفع ضغط الدم.

لذا يجب تجنب المكملات الغذائية التي تحتوي على جذر عرق السوس، لأنها تشكل نفس المخاطر.

طرق الحفاظ على مستويات ضغط الدم

-ممارسة الرياضة بانتظام

-النوم الكافي

-التحكم في التوتر.

-التركيز على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة

-تناول منتجات الألبان قليلة الدسم

-اختيار مصادر البروتين الصحية

-الحد من تناول الصوديوم (الملح)

-الحد من الدهون المشبعة والمتحولة

-الحد من السكريات المضافة والمشروبات السكرية

-اتباع حمية DASH الغذائية

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