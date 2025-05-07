"درع طبيعي" على مائدتك.. 7 أطعمة تحميك من سرطان القولون

كتبت: نورهان ربيع

سرطان القولون من أكثر أنواع السرطان شيوعًا وانتشارًا بين الناس، ورغم خطورته، يمكن محاربته والوقاية منه باتباع نظام غذائي صحي وتناول أطعمة محددة تمتاز بخصائص وقائية وفوائد صحية.

وفيما يلي نستعرض أبرز هذه الأطعمة، وفقًا لما ذكره موقع Moffitt:

1- الفواكه الملونة

معظم الفواكه مثل التفاح، والتوت والشمام والمانجو والبرتقال، والكمثرى مصادر ممتازة للألياف، ومضادات الأكسدة، والمواد الكيميائية النباتية، وهي عناصر تُسهم في تقليل خطر الإصابة بمشكلات الجهاز الهضمي وسرطان القولون.

2- الخضراوات غير النشوية

تحتوي العديد من الخضراوات غير النشوية مثل الخرشوف، والبروكلي، والملفوف، والجزر، والقرنبيط، والكرفس، والخيار، والكرنب، والخس، والسبانخ على ألياف، وفيتامينات، ومعادن، ومواد كيميائية نباتية مفيدة للصحة.

3- الأسماك الطازجة

بعض أنواع الأسماك مثل الرنجة، والماكريل، والسلمون، والسردين، والتونة غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تساعد على تقليل الالتهابات في الجسم، ويعد ذلك مهما لأن الالتهاب المزمن يسبب تجددًا مستمرا للخلايا، ما يرتبط بالعديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان القولون.

4- اللحوم البيضاء

تناول كمية كافية من البروتين ضروريًا لنمو العضلات والأنسجة، ويُفضل الحصول عليه من مصادر صحية مثل اللحوم البيضاء أو البدائل الصحية للحوم الحمراء، كالدجاج والديك الرومي منزوعي الجلد، والبيض.

5- الفاصوليا والبقوليات

مصدر ممتاز للبروتين، فضلًا عن احتوائها على الألياف، وفيتامينَي "ب" و"هـ"، وتشمل الأمثلة فول الصويا، والعدس، والفاصوليا السوداء، والفاصوليا الحمراء، وفاصوليا بينتو، وإلى جانب تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون، تساعد أيضًا في خفض مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.

6- الحبوب الكاملة

تتميز بغناها بالألياف، وتعد خيارًا مثاليًا يمكن دمجه مع الأسماك الطازجة، أو اللحوم البيضاء، أو البيض. ومن أبرزها الشعير، والأرز البني.

7- المكسرات

غنية بالأحماض الدهنية الصحية والألياف والفلافونويدات، وقد تساهم في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وسرطان القولون.



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