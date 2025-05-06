بعد وفاة زوج كارول سماحة.. أعراض تكشف مرض عضال الكلى

كتبت- شيماء مرسي

توفي رجل الأعمال والمنتج وليد مصطفى زوج المطربة اللبنانية كارول سماحة بعد معاناته لسنوات من مرض الكلى.

وتداولت أنباء عن معاناته من أزمات قلبية سابقة وخضوعه لعملية جراحية في الكلى، ولكنها فشلت.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم أسباب وأعراض مرض عضال الكلى، والعلاقة بين قصور القلب والكلى، وفقا لموقعي "mayoclinic"

و "medicalnewstoday".

أعراض مرض عضال الكلى

الغثيان.

القيء.

فقدان الشهية.

الإرهاق والضعف.

مشكلات النوم.

زيادة أو قلة تدفق البول.

انخفاض النشاط الذهني.

التقلصات العضلية المؤلمة.

تورم القدم والكاحلين.

جفاف البشرة مع الحكة.

ارتفاع ضغط الدم.

ضيق النفس عند تراكم السوائل في الرئتين.

ألم في الصدر في حالة تراكم السوائل حول بطانة القلب.

أسباب مرض عضال الكلى

-داء السكري من النوع الأول أو الثاني.

-ارتفاع ضغط الدم.

-التهاب كبيبات الكلى، وهو التهاب وحدات الترشيح الموجودة بالكلى (الكبيبات).

-التهاب الكلية الخلالي، وهو التهاب في أنابيب الكلى والتكوينات المحيطة بها

داء الكلى متعددة الكيسات أو غيره من أمراض الكلى الوراثية.

-انسداد مطول في المسالك البولية، بسبب حالات مثل تضخم البروستاتا وحصوات الكُلى وبعض أنواع السرطان.

-الجزر المثاني الحالبي، وهو حالة مرضية تتسبب في ارتجاع البول إلى الكليتين.

-التهاب الكلى المتكرر، ويسمى أيضا التهاب الحويضة والكلية.

قصور القلب والكلى: ما هي العلاقة بينهما؟

قصور القلب يعد عامل خطر رئيسي لأمراض الكلى، فعندما يعجز القلب عن ضخ الدم بكفاءة يصاب باحتقان الدم، مما يؤدي إلى تراكم الضغط في الوريد الرئيسي المتصل بالكلى واحتقان الدم فيها، كما تعاني الكلى من نقص إمدادات الدم المؤكسج.

وعندما تصاب الكلى بخلل يعمل الجهاز الهرموني الذي ينظم ضغط الدم بأقصى طاقته في محاولة لزيادة تدفق الدم إلى الكلى، وعندها يضطر القلب إلى ضخ الدم لمواجهة الضغط المرتفع في الشرايين، ويعاني في النهاية من زيادة عبء العمل.

وعادة ما يتحقق الأطباء من سلامة الكلى عند الاشتباه في وجود مشكلات قلبية لديك.

ويمكن من خلال فحص دم بسيط الكشف عن ارتفاع مستوى الكرياتينين، وهو ناتج نفايات تفرزه الكلى عادة، مما يشير إلى وجود خلل في وظائفها.

وقد يحتاج بعض المرضى أيضا إلى إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية أو التصوير المقطعي المحوسب لفحص بنية الكلى ووظائفها.



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