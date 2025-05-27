موجود في كل بيت.. خضار شهير يمنع ارتفاع سكر الدم ويعزز صحة القلب

كتب – سيد متولي

الخيار من أغنى الخضروات المرطبة المتوفرة في كل بيت تقريبا، كما أنه غني بالعناصر الغذائية التي تُعزز صحتك وتُخلصك من السموم، ولأنه سهل الإضافة إلى نظامك الغذائي (بفضل نكهته اللذيذة والمنعشة)، يستمتع به الجميع تقريبًا في أي وقت من السنة، لكن ما فوائده للقلب ومستويات السكر في الدم؟.

ينظم مستوى الكوليسترول ويحسن صحة القلب

سبب آخر لتناول الخيار بانتظام هو أنه يحتوي على مستوى صحي من البكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تحدث بشكل طبيعي والتي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، والقضاء على السموم والحفاظ على صحة القلب، بحسب موقع هيلث.

يمنع ارتفاع سكر الدم

الخيار يُخفّض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، بل ويُسيطر، إلى حدٍّ ما، على ارتفاع سكر الدم، كما يُنظّم تناول المزيد منه مستويات ROC وROS (المواد المُضرّة للخلايا التي تُنتج عند ارتفاع سكر الدم).

يُحافظ على ترطيب الجسم

يُعدّ الترطيب أساسًا للحفاظ على وظائف الجسم الحيوية، ومع أهمية شرب 8-10 أكواب من الماء والسوائل الأخرى يوميًا، يلبي احتياجاتك من الترطيب.

يحتوي الخيار على ما يصل إلى 96٪ من محتوى الماء، مما يمكن أن يبقيك رطبًا ويلبي الاحتياجات اليومية، كما يعمل على محاربة الإرهاق والبقاء نشيطًا طوال اليوم.

يساعد على إنقاص الوزن

الخيار أحد أفضل وأسهل خيارات المساعدة على إنقاص الوزن المتوفرة بشكل طبيعي، فهو لا غنى عنها عندما يحاول الشخص إنقاص الوزن، فهو ليس سهلًا وخفيفًا على المعدة فحسب، بل إنه يحتوي أيضًا على ألياف جيدة ومحتوى مائي، وهو خيار غذائي ممتاز منخفض السعرات الحرارية.

كما يحتوي أيضًا على الفيتامينات والمعادن الأساسية الأخرى اللازمة للتخلص من الدهون الزائدة - البروتين (2 جرام)، والكربوهيدرات (11 جرامًا)، وفيتامين ك (62٪ من الكمية اليومية الموصى بها)، والمغنيسيوم والبوتاسيوم أيضًا، ليس هذا فحسب، بل إنه خالٍ من الدهون.

يخفف آلام المفاصل

إذا كنت تعاني باستمرار من آلام المفاصل وآلام العضلات، فتأكد من أن نظامك الغذائي يحتوي على الكثير من الخيار والسلطات الخضراء الأخرى.

الخيار ليس مفيدًا فقط لصحة البشرة، بل يعزز أيضًا قوة العظام والعضلات، كما أنه يعمل كعامل شفاء جيد في حالات الآلام والأوجاع.

ويعتقد الكثيرون أن الخيار علاج طبيعي لتخفيف الآلام المزمنة وأعراض التهاب المفاصل، فبتأثيره المبرد، يمكن أن يمنع ويتحكم في الاستجابة الالتهابية في الجسم، وينتج إنزيمات مفيدة تخفف الألم.

مفيد للثة

الحفاظ على صحة الأسنان الجيدة أمر أساسي لمكافحة المضاعفات الصحية، والخيار يمكن أن يساعد في تنظيم توازن الحموضة في فمك، والحفاظ على توازن درجة الحموضة، ما يساعد الجسم في النهاية على منع الجروح الصغيرة وشفائها في وقت أقل.

كما أن تناول الخيار بانتظام يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض اللثة والأسنان.

يبني الأنسجة ويعزز تدفق الدم

الخيار غني بمضادات الأكسدة، وهي مفيدة جدًا لجسمك وتفيد الأداء الحيوي، يمكن لمضادات الأكسدة العالية الموجودة في الخيار أن تساعد في تنظيم تدفق الدم والتعامل مع الجذور الحرة وحتى المساعدة في تجديد نمو الأنسجة في الجسم.

كما وجد أن الخيار غني بمضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والعفص التي تعمل على منع تراكم الجذور الحرة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والالتهابات.

يساعد على التخلص من السموم

يمكن أن يؤدي تناول الخيار بانتظام إلى تنظيم عادات الحمام لديك، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يسهل على الجسم التخلص من الجراثيم والسموم الضارة التي قد تتداخل مع الهضم الصحي.

لا يعتني الخيار بالجفاف فحسب، وهو عامل رئيسي لحركات الأمعاء السيئة، بل يحتوي أيضًا على الكثير من الألياف التي يمكن أن تزيد من وتيرة حركات الأمعاء، وتعزز نمو بكتيريا الأمعاء الجيدة أيضًا.

تساعد مستويات المغنيسيوم والبوتاسيوم في الفاكهة أيضًا في القضاء على مشاكل مثل احتباس الماء والانتفاخ وأمراض الأمعاء.

ما هي أفضل الطرق لتناول الخيار؟ وهل له أي آثار جانبية؟

يُمكن إضافة الخيار بسهولة إلى نظامك الغذائي، حيث يُمكن تناوله بطرق مُختلفة، ومزجه مع خيارات مُختلفة لتعزيز فوائده الصحية.

فإلى جانب السلطات العادية، يُمكن إضافة الخيار إلى العصائر والمشروبات المُخفوقة، كما يُقدّم بشكل شائع كمشروبات مُنقية للسموم، ويُصنع منه أيضًا مُخلل مُخمّر، وهو مُفيد للجسم.

ومع ذلك، احذر من الإفراط في تناوله في وقت متأخر من النهار أو الليل، ولأنه يحتوي على نسبة عالية من الماء، فقد يُسبب الانتفاخ ويُؤثّر على نومك، إذا كانت معدتك حساسة، فكن حذرًا، فتناول الكثير من الخيار قد يُسبب اضطرابًا في أمعائك وعسر هضم.