هذا ما يحدث لجسمك عند تناول البصل الأخضر مع الفول.. مفاجأة

كتبت- نرمين ضيف الله

الفول الحار مع البصل الأخضر من الأطباق الشعبية واسعة الانتشار في عدد من الدول العربية، ويحتل مكانة خاصة على مائدة الإفطار المصرية. لكن، هل تساءلت يوما عن التأثير الحقيقي لهذا المزيج البسيط على صحتك؟

وكشفت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، رئيس قسم التغذية الحيوية بجامعة القاهرة، عن الفوائد الصحية العديدة لهذا الطبق الشعبي، مؤكدة أنه لا يمد الجسم بالطاقة فحسب، بل يدعمه بعدة طرق فسيولوجية.

تحفيز الهضم وتنشيط المعدة

أشارت "عبد الوهاب" في تصريح لـ"مصراوي" إلى أن البصل الأخضر يحتوي على مركبات طبيعية تساعد في تحفيز إفراز العصارات الهضمية، مما يعزز من كفاءة الهضم. وعند تناوله مع الفول، الغني بالألياف، تتحسن حركة الأمعاء وتقل احتمالات الإصابة بالإمساك.

تقوية جهاز المناعة

وأوضحت أن البصل الأخضر يعد مصدرا غنيا بفيتامين C ومضادات الأكسدة، ما يسهم في دعم المناعة ومكافحة الأمراض. أما الفول، فغني بالبروتينات التي تعزز من قوة الأنسجة وتُحسن قدرة الجسم على مقاومة العدوى.

زيادة مستويات الطاقة والتركيز

وأردفت أن الفول مصدر ممتاز للكربوهيدرات المعقدة، التي توفر طاقة مستدامة طوال اليوم، بينما يحتوي البصل الأخضر على فيتامينات ومعادن تساعد على تحسين التركيز والأداء العقلي والبدني، ما يجعل هذا الإفطار مثاليًا لبداية نشيطة.

تنظيم مستويات السكر في الدم

وأشارت إلى أن الفول يتميز بنسبة منخفضة من الدهون، ويُعد خيارًا مناسبًا لمرضى السكري، خاصة عند تناوله مع البصل الأخضر الذي يحتوي على مركبات تحسن حساسية الأنسولين، مما يساعد في ضبط مستويات السكر في الدم.



وأضافت أن هذا الثنائي الغذائي يقدم مجموعة من الفوائد الأخرى، من أبرزها:

مكافحة الالتهابات

تحسين صحة البشرة والشعر

تقوية العظام

تعزيز المزاج

الشعور بالشبع لفترات أطول