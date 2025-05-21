5 فوائد لتناول كوب من عصير الجوافة على صحة الجسم

الجوافة من الفواكه الاستوائية الغنية بالعناصر الغذائية والفوائد الصحية المتعددة وعند تناولها على شكل عصير، تصبح وسيلة لذيذة وسهلة للحصول على هذه الفوائد.

في التقرير التالي نستعرض أبرز الفوائد وفق "هيلث لاين".

1. تعزيز الجهاز المناعي

يُعتبر عصير الجوافة مصدرًا ممتازًا لفيتامين C، الذي يُعرف بدوره في تعزيز الجهاز المناعي.

يساعد في تقوية الدفاعات الطبيعية للجسم ضد الأمراض والعدوى بالإضافة إلى ذلك، يحتوي العصير على مضادات أكسدة أخرى تساهم في حماية الخلايا من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.

2. دعم صحة القلب

يُساهم عصير الجوافة في تعزيز صحة القلب بفضل محتواه من البوتاسيوم والألياف يساعد البوتاسيوم في تنظيم ضغط الدم، بينما تعمل الألياف على خفض مستويات الكوليسترول الضار، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

3. تحسين صحة الجهاز الهضمي

يُعتبر عصير الجوافة مفيدًا في تحسين عملية الهضم. يحتوي العصير على الألياف التي تُسهم في تعزيز حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أن المركبات الموجودة في الجوافة تساعد في تهدئة الجهاز الهضمي وتخفيف أعراض الانتفاخ.

4. دعم صحة العين

يحتوي عصير الجوافة على مستويات عالية من فيتامين A، الذي يُعتبر ضروريًا للحفاظ على صحة العين.

يساعد هذا الفيتامين في الوقاية من مشاكل الرؤية المرتبطة بالعمر، مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين.

5. تنظيم مستويات السكر في الدم

يُساهم عصير الجوافة في تنظيم مستويات السكر في الدم يُعتقد أن المركبات الموجودة في الجوافة تساعد في تحسين حساسية الإنسولين، مما يُفيد الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر العصير خيارًا منخفض المؤشر الجلايسيمي مقارنة ببعض العصائر الأخرى.