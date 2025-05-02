سيدة تكتشف إصابتها بسرطان القولون بعد ظهور هذه العلامات .. احذرها

كتبت- أسماء مرسي:

كشفت أم من كاليفورنيا عن تجربة مؤلمة استمرت لسنوات، حيث تجاهل أطباؤها الأعراض المبكرة التي كانت تشير إلى إصابتها بسرطان القولون.

بداية الأعراض

بعد فترة وجيزة من ولادة ابنها، لاحظت ماريسا ظهور كمية صغيرة من الدم على ورق التواليت، فسّر الأطباء الأمر على الفور بأنه ناتج عن الولادة والإجهاد الذي قد يسبب البواسير، مستبعدين أي سبب آخر أكثر خطورة، بناء على افتراضات حول توقعات السيدة البالغة من العمر 33 سنة بشأن مضاعفات ما بعد الولادة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

تفاقم الأعراض وتجاهل مستمر

مع مرور الوقت، أصبحت الأعراض التي تعاني منها ماريسا مثيرة للقلق، حيث لاحظت امتلاء حوض المرحاض بالدم بعد التبرز، وتغير شكل برازها ليصبح أصغر حجما، بالإضافة إلى ذلك، أُصيبت بفقر الدم، وهو نقص في خلايا الدم الحمراء السليمة، وعانت من نوبات مفاجئة ومُلحة للذهاب إلى الحمام.

سنوات من الحمل وتجاهل الأعراض

خلال السنوات الخمس التي تلت ظهور الأعراض الأولية، أنجبت ماريسا ولدين آخرين، وخلال ولادة ابنها الأصغر، فقدت كميات كبيرة من الدم بسرعة، كان هذا الفقدان الحاد للدم هو النقطة التي دفعتها إلى زيارة طبيب متخصص في أمراض الجهاز الهضمي.

تشخيص صادم

استمع طبيب الجهاز الهضمي إلى أعراض ماريسا وشعر "بالصدمة والقلق"، وعلى الفور، خضعت لإجراء فحص براز، وأظهرت النتيجة وجود علامات تدل على سرطان القولون، وسرعان ما كشف تنظير القولون عن وجود ورم كبير بحجم حبة الرمان في منطقة المستقيم.

تشخيص سرطان المستقيم في المرحلة الثالثة

بعد سلسلة من الفحوصات، تم تشخيص إصابة ماريسا، بسرطان القولون في المرحلة الثالثة، وبدأت رحلة علاج مكثفة شملت 28 جلسة علاج إشعاعي مصاحبة للعلاج الكيميائي عن طريق الفم يوميا لمدة خمسة أسابيع ونصف، تبع ذلك إجراء عملية جراحية معقدة استغرقت سبع ساعات لإزالة الورم وإعادة بناء المستقيم، ثم خضعت لست جلسات أخرى من العلاج الكيميائي، لتعلن بعدها انتصارها على السرطان.

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