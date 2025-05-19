"مشروب الملايين".. 5 أنواع شاي تخلص الجسم من السموم

كتبت- أسماء مرسي:

الشاي من المشروبات الأكثر شعبية واستهلاكا حول العالم، وذلك بفضل محتواه العالي من الفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة الجسم.

إليك 5 أنواع من الشاي يمكن أن تساعد على تطهير جسمك من السموم ودعم صحتك العامة، وفقا لموقع "health ".

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر خيارا ممتازا لتنقية الجسم من السموم، وذلك بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة التي تسهم في طرد السموم بشكل فعال.

شاي الزنجبيل

لا يقتصر شاي الزنجبيل على مذاقه اللذيذ، بل يمتلك أيضا خصائص قوية في تنقية الجسم، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستفادة من فوائده الطبية المتعددة.

شاي بذور الحلبة

تحفز الحلبة إنتاج العرق والبول، وهما طريقتان أساسيتان يتخلص بهما الجسم من الفضلات والسموم.

شاي الكركم

تناوله بانتظام يساعد على طرد السموم بسهولة وفعالية من الجسم، كما أنه يؤدي إلى الوقاية ومكافحة العديد من الأمراض المختلفة.

شاي النعناع

يمكن أن يساعد استهلاكه في تهدئة الجهاز الهضمي وتخفيف الانتفاخ والغازات، ما يسهم في عملية التخلص من الفضلات والسموم.

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