ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماء المثلج في الصيف؟.. 8 أضرار خطيرة

كتبت- أسماء مرسي:

الماء أساس الحياة، وفي أيام الصيف الحارة، يميل الكثيرون إلى تفضيل الماء المثلج للشعور بالانتعاش، دون وعي منهم بالمخاطر الصحية التي تسببها هذه العادة.

فيما يلي، إليك ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء المثلج، وفقا لموقع "health".

إبطاء الهضم

يحتاج الجسم إلى طاقة إضافية لتدفئة الماء المثلج، ما يبطئ مؤقتا عملية هضم الطعام وامتصاصه، ويسبب شعورا بالانتفاخ وعدم الراحة.

تضييق الأوعية الدموية

يؤدي البرد الشديد إلى انقباض الأوعية الدموية في الجهاز الهضمي، ما يقلل من تدفق الدم ويعيق عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية بكفاءة، ويتسبب بمشاكل مزمنة.

صداع نصفي

لدى بعض الأشخاص، يمكن أن يزيد تناول المشروبات الباردة خطر الإصابة بالصداع النصفي، نتيجة للتغير المفاجئ في تدفق الدم في الرأس.

حساسية الأسنان

يزيد الماء المثلج من حساسية الأسنان، خاصة لمن يعانون منها بالفعل، ويلحق الضرر بمينا الأسنان على المدى الطويل.

تعيق عملية الترطيب

على عكس المتوقع، يعيق الماء المثلج عملية الترطيب الفعالة، حيث يركز الجسم على تنظيم درجة الحرارة بدلا من امتصاص الماء.

تهيج الحلق

يمكن أن يسبب البرد انقباض عضلات الحلق وتهيجه، خاصة لمن لديهم حساسية أو استعداد لمشكلات في الحلق.

تقليل الطاقة

يحتاج الجسم إلى طاقة لتدفئة الماء البارد، ما يؤدي إلى شعور مؤقت بالخمول والتعب، خاصة أثناء النشاط البدني.

ضعف المناعة

مع مرور الوقت، يضعف شرب الماء المثلج وظيفة المناعة عن طريق إبطاء حركة الخلايا المناعية، ما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى والأمراض.

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