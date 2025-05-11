5 عادات يومية تسبب تلف الكلى دون أن ندري.. احذر العلامات

كتب – سيد متولي

عادةً لا يستدعي تلف الكلى الاهتمام في مراحله المبكرة، بل يتسلل بصمت، ولا تظهر له علامات إلا بعد تفاقم الوضع، والمفاجأة الحقيقية أن كثيرون منا يُلحقون الضرر بكليتيهم يوميًا دون قصد من خلال بعض العادات البسيطة، فما هي؟.

حبس البول لفترة طويلة جدًا

ربما فعلتَ هذا أكثر مما تتخيل - أثناء مكالمة زووم طويلة، أو أثناء زحمة مرورية، أو لمجرد الكسل، لكن تأخير دخول الحمام بانتظام قد يزيد الضغط على كليتيك ومثانتك، ما قد يؤدي مع مرور الوقت إلى التهابات، أو حصوات الكلى، أو حتى إلى تلف مزمن.

انتبه لهذه العلامات المبكرة: حرقة أثناء التبول، أو تبول متكرر أو مؤلم، أو بول عكر أو كريه الرائحة، بمجرد أن تشعر بالرغبة، اذهب واحرص أيضًا على شرب كمية كافية من الماء حتى تتمكن كليتيك من طرد السموم بكفاءة.

تناول الكثير من الملح

قد لا تُكثر من إضافة الملح إلى كل وجبة، ولكن إذا كنت تُكثر من تناول رقائق البطاطس، أو الحساء المُعبأ، أو النودلز سريعة التحضير، أو الوجبات الجاهزة، فمن المُحتمل أنك تستهلك كمية من الصوديوم تفوق قدرة كليتيك على تحمّلها.

ويُؤدي تناول الملح بكثرة إلى ارتفاع ضغط الدم، ويُعدّ ارتفاع ضغط الدم غير المُسيطر عليه أحد أكبر مُسببات مرض الكلى المُزمن .

يُعدّ تورّم الكاحلين، أو اليدين، أو الوجه، أو الصداع المُستمر، أو ارتفاع ضغط الدم من العلامات المُبكرة التي يجب الانتباه إليها.

قلّل من تناول الصوديوم إلى أقل من 2300 ملج يوميًا (حوالي ملعقة صغيرة)، تجنّب الأطعمة المُصنّعة، ونكّه وجباتك بالأعشاب، أو عصير الليمون، أو حتى الثوم.

الإفراط في استخدام مسكنات الألم

هل تتناول مسكنًا للألم عند كل صداع، أو تشنج في الظهر، أو تقلصات في الدورة الشهرية؟، قد تُلحق مضادات الالتهاب غير الستيرويدية التي تُصرف دون وصفة طبية، مثل الإيبوبروفين والديكلوفيناك، ضررًا بكليتيك إذا تم تناولها بكثرة أو دون ترطيب كافٍ، فهي تُقلل من تدفق الدم إلى الكليتين، ما قد يُؤدي إلى تلفهما مع مرور الوقت، خاصةً إذا كنت تعاني من الجفاف أو مشكلات صحية أخرى.

لا تتجاهل أعراضًا مثل الغثيان أو القيء، أو انخفاض إنتاج البول، أو التعب أو النعاس، لذا استخدم مسكنات الألم باعتدال، التزم دائمًا بالجرعة المُوصى بها، واشرب كمية كافية من الماء، إذا كنت تحتاج إليها كثيرًا، فاستشر طبيبك - فقد يكون الوقت قد حان لاستكشاف علاجات بديلة.

عدم الحركة بشكل كاف يوميا

الجلوس لساعات طويلة مع الحد الأدنى من النشاط البدني يُبطئ الدورة الدموية، ويساهم في زيادة الوزن، ويزيد من خطر ارتفاع سكر الدم وضغط الدم، وكلاهما من الأسباب الرئيسية لأمراض الكلى.

انتبه للأعراض البسيطة مثل تقلصات العضلات (بسبب اختلال توازن الأملاح)، وانتفاخ العينين، وصعوبة التركيز، عليك أن تتحرك أكثر، لست بحاجة إلى عضوية في صالة ألعاب رياضية فاخرة، المشي السريع لمدة 30 دقيقة، أو تمارين التمدد لمدة 10 دقائق خلال فترات راحة العمل، كلها أمور تُفيد، فقط نشّط الدورة الدموية.

الإفراط في تناول المشروبات السكرية

هل تتناول مشروبات الكولا يوميًا، أو الشاي المثلج المُحلى، أو مشروبات الطاقة "العرضية"؟ إنها لا تزيد من محيط خصرك فحسب، بل تُرهق كليتيك أيضًا.

قد يؤدي الإفراط في تناول السكر إلى السمنة ومقاومة الأنسولين، ما يزيد من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني وتلف الكلى.

كثرة التبول، وخاصةً ليلًا، وفقدان الوزن غير المبرر، وجفاف الجلد وحكة الجلد، من الأعراض الناتجة عن ذلك، قلل من المشروبات السكرية، واستبدلها بالماء، أو ماء جوز الهند، أو شاي الأعشاب غير المُحلى، أو الماء المُنكّه بالنعناع، أو الليمون، أو الخيار.

علامات مبكرة لمشكلات الكلى لا يجب تجاهلها

تبدأ معظم مشاكل الكلى ببطء وهدوء، لكن جسمك يُعطيك مؤشرات، لا تتجاهل البول الرغوي أو الفقاعي (علامة على فقدان البروتين)، أو تورم القدمين أو الكاحلين، أو زيادة التعب أو تشوش الذهن، أو جفاف الجلد أو حكة الجلد، أو تغيرات في أنماط التبول (اللون، التكرار، أو الإلحاح)، إذا لاحظت أكثر من عرض واحد من هذه الأعراض بانتظام، فقد حان الوقت لفحص كليتيك - خاصةً إذا كان لديك تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكري، أو ارتفاع ضغط الدم، أو أمراض الكلى.

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