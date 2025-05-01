للسيدات.. فوائد تناول أقراص الملح قبل ممارسة التمارين

أظهرت دراسة جديدة أن النساء اللواتي يتناولن أقراص ملح مع سوائل قبل ممارسة التمارين الرياضية لمسافات طويلة يُحسّن أداؤهن في درجات الحرارة المرتفعة.

ووجدت الدراسة، التي اختبرت رياضيات التحمل، أنهن قطعن مسافة محددة أسرع بدقيقة ونصف بعد تناول أقراص الملح مع السوائل، مقارنة بمن تناولن دواءً وهمياً.

وتحسن أداؤهن بشكل أكبر عندما كنّ في مرحلة ما بعد الإباضة من الدورة الشهرية، وهي فترة يعتقد أن النساء أكثر عرضة فيها للإجهاد الحراري.

وقالت ليليا كونفيت، الباحثة في جامعة ديكين الأسترالية، هذه النتائج قد تحدث نقلة نوعية في أداء الرياضيات عاليات الأداء.

الدورة الشهرية

وأضافت كونفيت "هذا يغير نظرتنا للأداء الرياضي خلال الدورة الشهرية".

وأوضحت "لطالما ساد الاعتقاد بأن النساء معرضات للإجهاد الحراري خلال مراحل معينة من دورتهن الشهرية، مثل مرحلة ما بعد الإباضة أو منتصف المرحلة الأصفرية".

"لكن دراستنا تظهر إمكانية إدارة هذه التحديات بشكل استباقي باستراتيجيات بسيطة مثل فرط ترطيب الجسم بالصوديوم".

وأضافت كونفيت أن النتائج تفتح آفاقاً جديدة لدعم النساء في الرياضة وضمان عدم تأثرهن بالتقلبات الهرمونية الطبيعية.

التجربة

وبحسب "مديكال إكسبريس"، خلال الدراسة خضعت كل رياضية للاختبار خلال فترة الحيض (بين اليوم الأول والخامس) وكذلك مرحلة ما بعد الإباضة من دورتهن الشهرية (بين اليوم الـ 19 والـ 25).

وأضافت كونفيت "سمح الترطيب المحسّن باستخدام أقراص الملح والسوائل للنساء بركوب الدراجات بشكل أسرع، دون تغيرات في درجة حرارة الجسم أو معدل ضربات القلب، ما يعني أنهن استطعن ​​ممارسة الرياضة بكثافة أعلى دون الشعور بصعوبة أكبر".

ويُعد تناول أقراص الملح مع السوائل قبل التمرين طريقة عملية وفعالة من حيث التكلفة لتحسين أداء الرياضيات في الفعاليات الرياضية طويلة الأمد، خاصة عندما يكون الوصول إلى السوائل محدوداً، أو يصعب الحفاظ على ترطيب الجسم.