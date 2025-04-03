ما العلاقة بين التهاب الحلق بعد نزلات البرد والغدة الدرقية؟

عادة ما يتعافى معظم الأشخاص من نزلات البرد بسرعة وتزول أعراضها خلال أيام قليلة، ولكن في بعض الحالات، تطول مدة الأعراض، ويستمر التهاب الحلق لفترة أطول من المتوقع، ويتساءل البعض عن سبب هذا الأمر، وما إذا كان هناك علاقة بين التهاب الحلق المزمن والغدة الدرقية.

التهاب الغدة الدرقية المناعي الذاتي:

تشير الدكتورة أليفتينا أورانسكايا، أخصائية الغدد الصماء الروسية، إلى أن التهاب الغدة الدرقية المناعي الذاتي هو مرض الغدد الصماء الأكثر شيوعًا، خاصة بين النساء في الفئة العمرية من 30 إلى 50 عامًا، حيث تعاني منه حوالي 45% من النساء.

هذا المرض غالبا لا تظهر له أعراض واضحة، ما يستدعي إجراء فحص دوري للغدة الدرقية مرة واحدة على الأقل في السنة، وفقا لوكالة "فيستي. رو" الروسية.

تطور المرض وأعراضه:

يمكن أن يتطور التهاب الغدة الدرقية المناعي الذاتي على مدى عدة سنوات دون ظهور أي علامات أو أعراض ملحوظة، ومع ذلك، يؤدي هذا المرض إلى قصور الغدة الدرقية، الذي بدوره يمكن أن يؤثر على الخصوبة ويسبب العقم.

في بعض الحالات، تظهر بعض الأعراض التي غالبا ما تكون غير محددة وتشير إلى مشكلات صحية أخرى، وتشمل هذه الأعراض:

ألم مزعج في الحلق، أو عدم الراحة، أو الشعور بوجود كتلة في الحلق.

السعال الجاف وبحة الصوت.

ارتفاع درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية.

آلام في الجسم.

ضعف عام.

لذا، تنصح الطبيبة بضرورة استشارة الطبيب المختص وإجراء تحليل دم لهرمونات الغدة الدرقية، بالإضافة إلى إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية للغدة الدرقية، في حال ظهور أي من الأعراض المذكورة أعلاه.

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