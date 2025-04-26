4 فوائد لتناول ثمرة من الأفوكادو يوميًا.. احرص عليها

رغم مظهرها البسيط وطعمها الهادئ، تُعد ثمرة الأفوكادو من أغنى الأطعمة بالعناصر الغذائية المفيدة.



إليك 4 فوائد تجعل من تناول ثمرة أفوكادو يوميًا عادة تستحق الإضافة إلى روتينك الغذائي وفق "ويب ميد".

تعزز صحة القلب

الأفوكادو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، خاصة حمض الأوليك، وهي دهون صحية تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) ورفع الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يحمي القلب والشرايين.

مصدر غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم

تحتوي الأفوكادو على كميات عالية من البوتاسيوم، أكثر حتى من الموز، مما يساعد في تنظيم ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب.

كما أن المغنيسيوم فيه يساهم في تحسين وظائف العضلات والأعصاب.

تحسن الهضم وتدعم صحة الأمعاء

الأفوكادو غني بالألياف الغذائية، التي تساعد في تحسين عملية الهضم، تنظيم حركة الأمعاء، ودعم صحة الميكروبيوم المعوي.

تعزز صحة البشرة والشعر

بفضل احتوائها على فيتامين E ومضادات الأكسدة، تساهم ثمرة الأفوكادو في ترطيب البشرة، تأخير علامات التقدم في السن، وتعزيز صحة الشعر من الجذور حتى الأطراف.