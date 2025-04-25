ما تأثير تناول الجبن على مريض ضغط الدم؟

تناول الجبن يمكن أن يكون له تأثيرات مختلفة على مريض ضغط الدم، ويعتمد ذلك بشكل كبير على نوع الجبن وكمية تناوله.

ارتفاع ضغط الدم بسبب الصوديوم

و وفقًا لما ورد عبر صحيفة medicalxpress، إن العديد من أنواع الجبن، وخاصة الأجبان المصنعة والصلبة والمعتقة مثل الشيدر، والجبن الأمريكي، والبارميزان، والفيتا، والهالومي، تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم (الملح).

تناول كميات كبيرة من الصوديوم يمكن أن يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم وزيادة حجم الدم، مما يرفع ضغط الدم. بعض أنواع الجبن تعتبر مالحة جدًا، حتى أكثر من مياه البحر في بعض الحالات.

ارتفاع الكوليسترول بسبب الدهون المشبعة

بعض أنواع الجبن، خاصة الأجبان كاملة الدسم، تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة. الإفراط في تناول الدهون المشبعة يمكن أن يرفع مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وهي مضاعفات محتملة لارتفاع ضغط الدم.

خيارات أفضل لمرضى ضغط الدم

الأجبان قليلة الصوديوم

بعض أنواع الجبن تحتوي بشكل طبيعي على نسبة أقل من الصوديوم، مثل:

جبن الموزاريلا الطازجة.

جبن الريكوتا

جبن الماعز الطازج

الجبن السويسري

جبن قريش

نصائح لمرضى ضغط الدم عند تناول الجبن

1- قلل من تناول الأجبان المصنعة والصلبة والمعتقة

2- اختر الأجبان الطازجة وقليلة الدسم وقليلة الصوديوم

3- تناول الجبن بكميات صغيرة

4- ادمج الجبن مع أطعمة صحية أخرى

5- استشر طبيبك أو أخصائي تغذية