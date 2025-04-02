دراسة جديدة: النوم المتأخر يزيد من احتمالية الإصابة بالاكتئاب

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كشف فريق من الباحثين في جامعة ساري البريطانية أن النوم المتأخر ليس فقط مضرًا للصحة الجسدية، بل يضاعف أيضًا خطر الإصابة بالاكتئاب.

شملت الدراسة 550 طالبًا جامعيًا تتراوح أعمارهم بين 17 و28 عامًا، حيث طلب منهم ملء استبيانات حول عادات نومهم، مستويات القلق والاكتئاب، وكذلك معدلات استهلاك الكحول والتركيز الذهني.

وأكدت النتائج، التي نشرتها "هيلث داي" المختصة في الأبحاث الصحية، أن الطلاب الذين يظلون مستيقظين لساعات متأخرة من الليل يعانون من أعراض اكتئاب أكبر مقارنةً بأولئك الذين يلتزمون بمواعيد نوم مبكرة. كما أظهرت الدراسة ارتباط النوم المتأخر بتراجع جودة النوم وضعف التركيز، ما يعكس تأثيراته السلبية على الصحة النفسية.

وأوصى الباحثون بضرورة اتخاذ إجراءات للتقليل من مخاطر الاكتئاب لدى الأشخاص الذين ينامون في وقت متأخر، مثل ممارسة تقنيات ذهنية مختلفة.

كما شددت الدراسة على أهمية الاهتمام بالصحة النفسية في ظل تزايد عدد البالغين الذين يعانون من مشكلات نفسية.