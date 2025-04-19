تشير إلى خطر وشيك.. 4 علامات قد تسبق الموت القلبي المفاجئ

كتبت- أسماء العمدة

رغم أن الموت القلبي المفاجئ يحدث في كثير من الأحيان دون إنذار، إلا أن هناك علامات تحذيرية قد تسبق هذه الحالة الخطيرة، والتي تستدعي الانتباه الفوري وطلب المساعدة الطبية.

ووفقًا لما نشره موقع MedicalXpress، فإليك أبرز 4 أعراض تنذر بالخطر:

1- ألم أو انزعاج في الصدر

يشعر المصاب بضغط أو ثقل أو إحساس بالعصر في منطقة الصدر، وقد يمتد هذا الألم إلى الذراع الأيسر، أو الرقبة، أو الفك، أو الظهر، وأحيانًا إلى المعدة.

2- ضيق في التنفس

قد يعاني الشخص من صعوبة في التنفس أو لهاث، حتى أثناء الراحة أو عند بذل مجهود بسيط، ما يعد مؤشرًا مهمًا على خلل قلبي محتمل.

3- الدوخة أو الدوار أو الإغماء

يشمل ذلك الشعور بخفة الرأس، أو الإغماء المفاجئ بدون سبب واضح، وتعد نوبات الإغماء المتكررة أحد أخطر المؤشرات.

4- خفقان أو عدم انتظام ضربات القلب

يشعر البعض بتسارع أو رفرفة أو عدم انتظام في ضربات القلب، وكأن القلب ينبض بقوة غير طبيعية.

علامات إضافية يجب عدم تجاهلها:

غثيان أو قيء مفاجئ

تعرق بارد دون مجهود

إرهاق شديد أو تعب غير مبرر

آلام في الجزء العلوي من الجسم مثل الظهر أو الفك.

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