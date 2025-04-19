لن تتوقع.. تأثير تناول هذا المكمل الغذائي أثناء الحمل

يُعتبر المغنيسيوم من المعادن الحيوية التي تلعب دورًا محوريًا في دعم الوظائف الجسدية المتعددة، لا سيما خلال فترة الحمل، حيث تزداد حاجة الجسم له لضمان صحة الأم ونمو الجنين بشكل سليم.

إذ يُساهم في تنظيم عمل الأعصاب والعضلات، ويساعد على تكوين العظام، وإنتاج الطاقة، فضلاً عن دوره في السيطرة على مستويات السكر وضغط الدم.

لماذا تحتاج الحامل إلى كميات إضافية من المغنيسيوم؟

خلال الحمل، من الشائع أن تعاني النساء من انخفاض مستويات المغنيسيوم، وغالبًا ما يكون السبب وراء ذلك التغيّرات الهرمونية والغثيان الصباحي والتغيرات في النظام الغذائي.

تشير بعض الإحصائيات إلى أن نحو 80% من الحوامل يستهلكن أقل من 300 ملغ من المغنيسيوم يوميًا، في حين أن الحاجة اليومية ترتفع خلال الحمل بنسبة تقارب 10%، لتتراوح بين 350 و400 ملغ يوميًا، حسب ما نشرته "مجلة هيلث".

هل تناول مكملات المغنيسيوم آمن أثناء الحمل؟

رغم عدم توفر عدد كافٍ من الدراسات عالية الجودة التي تثبت الفوائد المباشرة لمكملات المغنيسيوم للحامل، إلا أن الخبراء يتفقون على أن تلبية حاجة الجسم من هذا المعدن أمر ضروري، وقد لا يكون الطعام وحده كافيًا.

لذلك، في حالات معينة، يُنصح باستخدام مكملات المغنيسيوم، ولكن يجب دائمًا استشارة الطبيب قبل البدء بتناولها.

أبرز أنواع مكملات المغنيسيوم أثناء الحمل

كبريتات المغنيسيوم: تُستخدم بشكل أساسي لعلاج ارتفاع ضغط الدم الحاد لدى الحوامل.

سترات المغنيسيوم: نوع شائع يمكن أن يساعد في تقليل تقلصات الساق، وتحسين حركة الأمعاء، وقد يساهم في تقليل احتمالية الولادة المبكرة.

أكسيد المغنيسيوم: فعّال في التخفيف من الصداع النصفي لدى الحوامل، ويمكن تناوله بجرعات تصل إلى 400 ملغ، لكن هناك تقارير تشير إلى أنه قد يؤخّر بداية إنتاج حليب الأم بعد الولادة.

آثار جانبية يجب الانتباه لها

تناول مكملات المغنيسيوم قد يسبب بعض الأعراض غير المرغوب فيها، منها:

اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الإسهال والقيء

احمرار الوجه والتعرق

تشوش الرؤية

ضعف العضلات

الصداع.

كما أن للمغنيسيوم تأثيرًا على امتصاص بعض العناصر الأخرى مثل الحديد والزنك، وهو أمر بالغ الأهمية أثناء الحمل.